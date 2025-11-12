「デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２」（１５日、京都）

ムチを置き、早くも１年と８カ月。調教師として第二の人生を歩んでいる開業１年目の秋山真一郎調教師（４６）＝栗東＝が、アイガーリーとともに若駒の登竜門・デイリー杯２歳Ｓへ挑む。８月のＣＢＣ賞（テイエムリステッド）に続き２度目の重賞挑戦。手綱を取るのは大先輩であり、尊敬してやまない武豊だ。

今年の３月２２日。開業から４戦目となる３歳未勝利戦をバッケンレコードでＪＲＡ初勝利を挙げた秋山師だが、愛馬を勝利へと導いたのは武豊だった。レース後、指揮官が満面の笑みを浮かべ、「やっぱりユタカさんはカッコいいですね。尊敬するユタカさん、大好き！」と口にしていた姿がとても印象的だった。「重賞だからといって、何か気持ちが変わるわけではないですが、乗ってもらえて良かったです」。あくまで自然体で、虎視たんたんと勝利を狙う。

阪神マイルでの初陣は１０頭立て７番人気の低評価を覆して、さっそうと逃げ切り勝ちを飾った。「暑い時期だから調整が難しかったんですが、勝ってくれて良かった」とうなずくトレーナー。「前回から変わりなくきています。真面目で一生懸命走る馬。特にコースも気にしていないですね」。馬名の由来は野球用語で“私にまかせて”。心強い鞍上とのタッグで、重賞タイトルを一気にかっさらう。