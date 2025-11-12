「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）

エリザベス女王杯の歴史を振り返ると、９８年、９９年メジロドーベル、０３年、０４年アドマイヤグルーヴ、１０年、１１年スノーフェアリー、１９年、２０年ラッキーライラックとリピーターが活躍しており、過去のレース実績が反映されやすいＧ１だ。今回が４度目の参戦となるライラックは、２２年の２着が最高着順で前述馬とケースは違うものの、過去３回のレースで質の高いレースを見せてきた。４回目にして最高の形でレースを迎えられる今回は最高着順を狙う。

６歳馬だからといって侮ってはいけない。アイルランドＴ４着のライラックは今回が４度目の参戦となり、過去３年は２、４、６着の成績。３歳時は舞台が阪神だったが、後方から鋭い決め手を発揮してウインマリリンと同着の２着に好走。２３年、２４年は着順こそ４、６着とはいえ、ともにメンバー最速タイの上がり３Ｆタイムを記録して追い込んでおり、このレースで存在感を示している。

担当する三尾助手は「２２００メートルが合っているのでしょう。エリザベス女王杯もそうだけど、ＡＪＣＣでもあれだけ走れましたからね」と分析する。今年１月のＡＪＣＣで５着。唯一の牝馬だったが、勝ったダノンデサイルから０秒６差と見せ場をつくった。「京都もいいですよ」とうなずく。舞台設定はベストと言っていい。

状態もここに向けて上昇している。近２走のクイーンＳとアイルランドＴではいい頃の末脚がよみがえり、ともに小差４着の好内容だった。同助手は「昨年の前半から心身ともに伴わない時期があったけど、今年の夏くらいからこちらが思っている以上に良くなっています」ときっぱり。衰えが見え隠れしてもおかしくない年齢だが、今は心身ともに充実している。

「現状では４回目で一番満足できる仕上がりだし、６歳馬だけど頑張ってほしいです」と力を込める。過去３年のレースを振り返ってもそうだが、かみ合えば勝ち負けになる力はあり、今回は状態面も申し分はない。“４度目の正直”がありそうなムードが漂っている。