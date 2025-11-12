上司「君のような三流大学出身が受かるわけない」　新入社員が資格取得に挑戦、合格するも馬鹿にされまくり……ある男性の回想

新入社員の努力を、出身大学だけ見て偏見で踏みにじる。そんな理不尽なことがあるだろうか。そんな体験談を寄せたのは、東京都の50代男性（IT企業の管理職／年収800万円）。今から30年近く前の、新卒で入社したIT企業での出来事を振り返る。

「入社前からの内定者研修で、IT業界関連の国家試験の資格取得を目指すように言われていた」

男性は「まあ一日中とは言わないが」としつつ、「大学四年の後半をそのための勉強に費やし」努力した結果、入社した年の４月の試験に合格したという。ところがその後、思いがけない事態が起きた。（文：篠原みつき）

「社内報の合格者の欄に自分の名前が無かった」

努力が実った形だが、社内で思わぬ疑いをかけられた。

「ところが、後日発行された社内報の合格者の欄に自分の名前が無かった」

疑問に思い、担当部署に問い合わせたところ、上司から信じられない言葉が飛び出した。

「君のような三流大学出身の新人が受かる筈がないだろ」

合格証の「コピーを提出しましたが」と反論しても、上司の態度は変わらなかった。それどころか、

「コピーなど偽造できるから。試験主催者に問い合わせれば分かることだ。偽造だったら、私文書偽造の罪で君は懲戒解雇だからね」

この理不尽な対応に、男性は「この瞬間『この会社はダメだな』と思った」と書いている。その後の顛末は明かしていないが、コンプライアンス意識がまだ低かった時代の話だとしても、あまりに酷い対応だ。

