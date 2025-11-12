今日12日(水)の日中は穏やかに晴れる所が多いでしょう。今朝は東京・八王子や名古屋など関東甲信や東海を中心に今シーズン一番の冷え込みとなっている所があり、関東甲信から九州の都市部でも裏地付きトレンチコートや冬コートが欲しいくらいです。お出かけ用の上着選びは服装指数などを参考になさってください。

今日12日 日中は穏やかに晴れる所が多い

今日12日(水)、冬型の気圧配置が次第に緩み、日本付近は広く高気圧に覆われるでしょう。日中は穏やかに晴れる所が多くなりそうです。





北海道や東北は、朝まで雪や雨の降る所がありますが、日中は日差しの届く所が多いでしょう。ただ、雪の積もっている所では路面が凍結している可能性があります。車の運転は十分にご注意ください。強い風は次第に弱まる見込みです。北陸も日差しに恵まれる所が多くなりそうです。関東甲信は昼過ぎにかけて広い範囲で晴れるでしょう。東京など南部では夕方から雲が増えてきそうです。東海や近畿、中国、四国は午前中を中心に晴れる見込みです。午後は雲が広がりやすくなりそうです。九州は天気が下り坂で、次第に雲が厚みを増していきます。北部では夜遅くなると雨の降りだす所があるでしょう。南部はすっきりしない天気で、夕方以降は広い範囲で雨が降りそうです。沖縄は前線や台風26号の影響で断続的に雨が降るでしょう。夕方にかけては雷を伴い激しい雨の降る所がありそうです。土砂災害や低い土地の浸水に警戒が必要です。

朝は今季一番の冷え込みも 上着は何着る?

北海道では、朝は風が強めに吹くためダウンジャケット必須の寒さです。日中は風が弱まるため、冬コートでよいでしょう。

東北や北陸では、朝は冬のコートがよさそうです。日中は日差しが心地よく、薄手のジャケットでもお出かけできるでしょう。



今朝は東京・八王子や千葉、名古屋、岐阜など、関東甲信や東海を中心に今シーズン一番の冷え込みとなっている所があります。東京都心は午前5時半までに9℃台まで気温が下がっており、昨日に続き10℃を下回っています。

関東甲信から九州では、朝は裏地付きのトレンチコートがおすすめです。内陸部では冬のコートでもよいでしょう。日中は薄手のジャケットでも大丈夫なくらいで、夜も比較的軽めのアウターでよさそうです。

沖縄では、朝晩は重ね着で上手に調節するとよいでしょう。



服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどんな服装が適しているか提案します。お出かけする時間帯に合わせて調節できる服装にしましょう。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安とお考えください。