失礼すぎる面接官、「いるんだよね〜、オタクみたいな人」と馬鹿にしまくり、履歴書を「ポイッ」と返してきて……

応募時に確認したら問題ないと言われたのに、いざ面接に行くと違った――。まさに「話が違う」と言いたくなるようなこともあるようだ。

関東地方の40代女性が調剤薬局の事務職を受けたときのこと。

「面接を申し込みの時に『事務の資格、持ってないのですが大丈夫ですか？』と聞いたら『大丈夫ですよ』と言ってた」

資格不問を確認でき、女性は安心して面接に向かったことだろう。しかし、実際に面接を受けると……。（文：境井佑茉）

電話の時の態度はどこへ…「終始一方的に悪態を垂れまくり」な面接官

当日の面接官の様子を「電話の時と態度が全然違う」と書く女性。

「事務の資格持ってないの？ いるんだよね〜オタクみたいな人」

と、事前に確認したにもかかわらず、話が違うし高圧的な物言いだ。

「終始一方的に悪態を垂れまくり、挙げ句、履歴書を片手で持ち、ポイッと返された」

それなら最初から書類段階で落とせば良いだけの話だ。女性がいかりを感じるのも当然だろう。

※キャリコネニュースではアンケート「ムカついた面接」を実施しています。回答はこちらから https://questant.jp/q/6YW7APDF