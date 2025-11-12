面接官が「見下し、威圧的オーラ全開」だった！　「これが採用後も続くのかと思うと…」と辞退した女性

採用面接は、応募者がその企業を見極める場でもある。投稿を寄せた愛知県の50代女性（エンジニア／年収450万円）は、とあるソフトの使用経験者として面接を受けた際に、不快な思いをしたと明かした。

「面接官であった社員は見下し、かつ威圧的オーラ全開の態度」

この高圧的な態度は、面接の始めから終わりまで続いた。（文：境井佑茉）

「椅子が傾斜できる角度までのけぞる姿勢でした」

面接は、質疑に始まりソフトの使用の実技まであったそうだが、面接官の態度がひどいものだった。

「終始、腕組みをしながら、椅子が傾斜できる角度までのけぞる姿勢でした」

その面接官が現場の責任者であれば、入社したらその下で働く可能性もある。面接からこの態度では、今後が気がかりだ。あまりにも威圧的なこの態度に、

「これが、採用後も続くのかと思うと、ここである必要がないと感じたのでこちらから断りました」

と、辞退を申し出た。

面接官の態度は、そのまま職場の雰囲気を反映しているケースも少なくない。女性が抱いた懸念はもっともであり、賢明な判断だったと言えそうだ。

