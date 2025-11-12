ワールドシリーズで存在感

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。第3戦で2本塁打を含む9打席連続出塁など、存在感を見せつけた大谷翔平投手。グラウンド内外でファンの心を打ったシーンを振り返る。

対戦成績3勝3敗で迎えた運命の第7戦。大一番の先発マウンドに上がった大谷。3回に先制3ランを被弾し、2回1/3を3失点で無念の降板となった。

4回ブルージェイズの攻撃時には、ロブレスキーがヒメネスに与えた死球をきっかけに両軍がエキサイト。ナインがグラウンドでもみ合い、乱闘寸前となった。騒ぎが収まった約20分後。大谷は5回の第3打席で右前打。死球を巡って一触即発となった両軍だが、大谷とブルージェイズ主砲ゲレーロJr.の仲良しぶりは相変わらずだった。

MLB公式サイトの動画コーナー「Cut4」が互いに笑う2人の写真をXに投稿。米ファンも「爆笑」「いつも良い時間を過ごしてるね」「本当にクール！ まさにこうあるべき」などと反応していた。

第7戦を制し、ロサンゼルスへ帰還する航空機内では日本式の礼儀も見せた。タナー・スコット投手からトロフィーを手渡されると、大谷は「ありがとうございます」と言い、頭を下げた。

球団公式Xが実際の映像を公開。日本人ファンからは「フツーに日本語でありがとうございますって言うてる」「礼儀正しすぎる！」などの声が上がった。

3日（日本時間4日）にはロサンゼルスで優勝パレード、ドジャースタジアムで優勝報告会が行われた。大谷は妻の真美子さんと参加。持っていたアイテムに注目が集まった。

ドジャースタジアムで大谷夫妻は、置かれたトロフィーと記念撮影。その時、手に持っていたのは、大谷がグローバルアンバサダーを務める飲料大手メーカーの伊藤園の商品「お〜いお茶」だった。

「お〜いお茶」を持つ姿は、米カリフォルニア州地元局「KTLA」のレポーターのデビッド・ピンガローア氏がインスタグラムで投稿した動画などに映っており、話題に。X上の日本人ファンから、「手にはしっかりと『お〜いお茶』が！ スポンサー思いですねぇ」「おーいお茶もってる さすが！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）