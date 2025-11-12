

上々の滑り出しをみせたスイッチ2。好調の持続力が問われる（撮影：梅谷秀司）

【図表でみる】任天堂の業績推移。スイッチ2が貢献し大幅な増収へ

「スイッチ2のビジネスは、早期に力強い土台を形成しつつある」

任天堂は11月4日、2026年3月期中間決算の発表と併せて、通期業績予想を上方修正した。売上高は1兆9000億円から2兆2500億円（前期比93.1％増）に、営業利益は3200億円から3700億円（同30.9％増）にそれぞれ増額した。

牽引役は、なんといっても6月に発売した新型ゲーム機「Nintendo Switch 2」（以下、スイッチ2）である。期初に発表していた年間販売計画を1500万台から1900万台に引き上げた。任天堂の古川俊太郎社長は翌5日に開いた決算説明会で、冒頭のように自信を見せた。

ユーザーの8割が初代スイッチからの移行

スイッチ2は9月末までの約4カ月間で1036万台を販売しており、任天堂のゲーム機としては過去最高のペースとなる。年末商戦に向けては「ゼルダ無双 封印戦記」や「カービィのエアライダー」などの大型タイトルを投入予定だ。





好調な滑り出しの背景には、初代スイッチで築いた盤石なビジネス基盤がある。

17年に発売したスイッチの累計販売台数は、今年9月末までで1億5400万台を超える。25年3月期の1年間で1度以上遊んだ年間プレイユーザー数は1億2800万人と、発売から8年経っても世界で多くの人に遊ばれ続けている。

スイッチ2の基本的な特徴や遊び方は、初代スイッチから大きく変わっておらず、スイッチのソフトはスイッチ2でも遊べるため、スイッチからスイッチ2への移行がスムーズに進んでいるとみられる。任天堂によると、スイッチ2のユーザーの84％はスイッチから移行した人たちだ。

となると、スイッチ2の”真の実力”を測るうえでは、この好調ぶりをどこまで持続できるかが焦点となる。スイッチで十分と考えるライトなユーザーにも、相対的に価格の高いスイッチ2をいかに訴求するかが今後は重要だ。

有力な手段となりうるのが、スイッチ2専用の自社ソフトを投入していくことだ。ただ、いまだ根強い人気を持ち、重要な収益基盤である初代スイッチ向けビジネスとの間では、バランス感覚を持った難しい舵取りが求められる。

スイッチ向けには今後もソフトの発売が予定されており、10月30日には、スイッチ向けの「あつまれ どうぶつの森」を4年ぶりに無料アップデートすることが発表された。スイッチ本体についても「今後も事業環境を踏まえながら、可能な限り販売を継続していく」（古川社長）方針だ。

開発リソースをどう配分するか

そこで課題となりそうなのが、任天堂社内での開発リソースの配分だ。決算説明会で任天堂の高橋伸也取締役専務執行役員は「スイッチ2のまったく新しいタイトルやシリーズ新作の開発と、スイッチソフトのアップデートとのバランスについては常に検討している」と話した。

外部のソフトメーカーによる、スイッチ2の性能を生かした大作の供給も欠かせない。近年は開発費の高騰を背景に、各社はソフトをマルチプラットフォームに対応させることで投資の回収を図っている。ソフトメーカーにとっては、スイッチ2よりも、累積販売台数の多い初代スイッチのほうがソフトの販売本数を見込みやすい。

年末商戦の結果を受けて専用タイトルの開発に着手したとしても、発売までは数年はかかる。任天堂は開発やプロモーションをサポートするなどしてスイッチ2向けタイトルの開発を促していくとみられるが、ソフトメーカーの開発の軸足がスイッチから移行するには時間がかかりそうだ。

かつてないロングヒットとなったスイッチからスイッチ2へ、世代交代を成功させられるのか。ゲーム業界の王者の手腕がこれから問われる。

（田中 理瑛 ： 東洋経済 記者）