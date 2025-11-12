侍ジャパンの巨人・大勢投手（２６）が楽天・藤平尚真投手（２７）とともに発起人となり、“吉兆”の投手会を１０日夜に実現させた。世界一に輝いた２３年ＷＢＣの前にも開催された縁起ものの決起集会では、来年３月のＷＢＣへ国内組からの選出ラッシュを誓い合うとともに、東京Ｄで１５、１６日に行われる強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向け結束を強めた。

ＷＢＣ連覇に向け、国内組の投手陣が結束を高めた。広島との練習試合を終えた後の１０日夜。全１２投手が宮崎市内にある焼き肉店に集結した。発起人は、大勢と藤平の２人。球団のキャンプでは何度も訪れている地なだけに「お店担当」を務めた大勢は「盛り上がりましたね〜。藤平さんが『やった方がいい』と言ってくださった」と、笑顔で開催の経緯を明かした。

国内組選手の最終選考の場で争うライバルであると同時に、日本の連覇を目指してともに戦う仲間。藤平は「しっかり結束して韓国戦に臨んだ方が絶対にいい」と経緯を説明し、「大勢に感謝です」と開催を後押しした右腕に感謝の言葉を口にした。

乾杯のあいさつは藤平が担当。「みんなで、１人でも多く、国内組から侍メンバーに選ばれるように頑張っていきましょう」と、メジャー組に負けない選出ラッシュを力強く呼びかけたという。焼き肉に舌鼓を打ちながら有意義な時間を過ごし、日本ハム・北山は「みんなで話ができて、すごく楽しかった」とご満悦だった。

大谷（ドジャース）を擁した２３年ＷＢＣの事前合宿（宮崎）でも、ダルビッシュ（パドレス）が投手会を開催。なじめきれずにいた後輩右腕をチームに溶け込ませ、その後の世界一につなげた。昨年プレミア１２は準優勝に終わったものの、同合宿では大勢が発起人として開催。大舞台での代表歴がある選手が初めての選手に経験を伝える場でもあり、効果は絶大だ。

チームは１２日で合宿を打ち上げ、帰京後の１５、１６日に韓国との強化試合を迎える。井端監督は「１人でも多くそこの（代表の）位置にいられる数が多いことは非常にいいこと。多ければ、日本の層が厚くなる」。来春のＷＢＣ２度目の連覇への前哨戦へ向け、投手陣の結束力はすでに高まりはじめている。