

左から山善のキューブ型加湿器「KSF-S34」、ダイニチのハイブリッド式「HD-LX1025」、シロカの加熱超音波式加湿器「SD-5HC151」（筆者撮影）

【写真を見る】人気３タイプのフィルターやトレイのお手入れ方法は？

乾燥する季節やエアコン使用時には、室内の湿度管理が快適さを左右する。湿度を適切に保つことで乾燥しにくくなり、体感温度も上がる。そんな湿度を上げるための加湿器は、超音波式・気化式・スチーム式・ハイブリッド式など、複数の方式があり、それぞれにメリット・デメリットがある。

本記事では、今注目の加湿器について各方式の特徴や選び方のポイントを整理するとともに、お手入れが面倒で「使用が続かない」という人向けに、加湿器の選び方を解説。今回は人気の加湿方式から3種類選んでみた。

ダイニチはハイパワー、お手入れも簡単。ただし…



ダイニチ「HD-LX1025」は公式オンラインショップ価格5万1700円（税込み）（筆者撮影）

最初に紹介するのは、ダイニチの加湿器である。加湿方式は「気化式」と「温風気化式」を組み合わせたハイブリッド式で、フィルターに温風を当てて加湿力を高め、ファンで広範囲に湿気を届けられる。湿度が低いときには「温風気化式」に切り替わり、パワフルですばやく加湿できるのが特長だ。

このハイブリッド方式を採用している製品はどのメーカーでも比較的高価であるが、ダイニチは累計生産台数400万台を突破している人気ブランドである。高い加湿力だけでなく、お手入れのしやすさにも配慮されており、清潔な状態を維持しながら継続使用できる独自機構を搭載している。

今回試した「HD-LX1025」は、プレハブ住宅で27畳、木造和室で16畳に対応する960mL／hの高い加湿能力を備えており、リビングなどの広い空間に向いている。湿度センサーも搭載されており、部屋の湿度が設定値に達するとヒーターを自動で停止する。

ヒーターを使用する家電は電気代が高くなりがちであるが、消費電力の少ない「気化式」に切り替えることで電力を抑えることができる。実際に計測したところ、標準運転時で約430W、設定湿度に達するとわずか2Wまで下がった。



操作部は上面でコントラストがはっきりしている表示で見やすい（筆者撮影）

家庭用石油ファンヒーターの分野で多くの支持を得ているダイニチは、加湿器においても使い勝手に工夫が施されている。タンクは上下に持ち手があり、給水時に持ち上げる際のバランスが取りやすく、安定して持ち運びやすくなっている。

ファンが搭載されているため、部屋の中で湿度のムラが少なく、空間全体を均一に加湿できる。そして、この製品の特長はなんといってもお手入れのしやすさである。

フィルター取り替えでお手入れは簡単

加湿器はしっかりお手入れしなければ雑菌をまき散らす危険がある。特にフィルターが汚れやすい気化式は、うっかり放置すると汚れが落ちにくく厄介であるが、ダイニチはお手入れが簡単にできる構造になっている。

製品購入時に同梱されている抗菌気化フィルター（青色のフィルター）は、月1回のクエン酸洗浄（2週間に1回程度の水洗いも必要）で約5シーズン使用可能である。また、「カンタン取替えフィルター」も使用できる。

こちらは約3カ月使用可能で、汚れたら捨てるだけで済む。2個入り4290円とやや高価ではあるが、黄ばみや白い粉が固まってしまっても交換すれば清潔な状態で使い続けられる。



抗菌気化フィルターが同梱。使い捨ても別途購入できる（筆者撮影）

フィルターを水に浸して使用するトレイもぬめりが気になる部分であるが、「カンタン取替えトレイカバー」を使用すれば、1シーズンを目安に取り替え、清潔な状態を維持できる。さらに、水タンクには「Ag＋抗菌アタッチメントEX」（1760円）が装着されており、1シーズンに1回交換するだけでタンク内のぬめりを抑えられる。



「カンタン取替えトレイカバー」を1シーズンで取り替えれば清潔に使い続けることができる（筆者撮影）

また、本体背面にある、抗菌エアフィルターも、左右にスライドするだけでスルッとホコリが取れる「かんたんフィルタークリーナー」を搭載しており、掃除もすぐに終わる。



裏側のエアフィルターのお手入れもカンタン！（筆者撮影）

ランニングコストはかかるものの、加湿器の面倒なお手入れから解放されるため、指名買いするユーザーも多い。我が家もさまざまな製品を試した結果、最終的にダイニチに落ち着いた。

スチーム式加湿器は空気が冷たくならない



山善のキューブ型加湿器「KSF-S34」は公式オンラインショップ価格で1万2800円（税込み）。適用床面積の目安は木造和室約9畳、プレハブ洋室約15畳まで（筆者撮影）

スチーム式の加湿器も人気が高い。水をヒーターで沸騰させて蒸気を発生させ、その蒸気で部屋の湿度を上げるタイプだ。部屋が寒くなりにくく、加湿力も高い。そして何より、お手入れが簡単だ。2つ目は、スチーム式加湿器の中から山善のキューブ型加湿器「KSF-S34」を選んだ。

スチーム式は、水をためて加熱するため、ポットと似た構造のものがほとんどで、デザインもポットのようになりがちだが、同モデルはスッキリとしたスクエアデザインで、ポットのような雰囲気ではなく、さりげなく置ける。

同モデルは、水タンクがステンレスタイプで、清潔な状態を維持しやすい。また、取り外しもできるので、本体ごと持ち運ぶ必要がなく、お手入れも簡単だ。



フタを開けると中身はポットのよう（筆者撮影）

なお、使用中に水がなくなり給水する場合は注意が必要である。水タンクを外さず上から給水することも可能だが、中は熱い。取扱説明書によると「使用中や使用直後は給水しない」とあり、水タンクの汚れが気になっても、冷めるまで待たなければならない。ステンレス製の水タンクは熱くなるため、この点の取り扱いはやや不便に感じる。



ステンレスの水タンクを採用。取っ手がなく持ちにくい（筆者撮影）



表示部は正面にある。低い場所だと操作が少々しにくい

なお、スチーム式は窓際などに置くと結露する場合がある。周辺が特に加湿されやすいため、部屋全体をムラなく加湿したい場合は、サーキュレーターと併用することが効果的である。

雑菌が気になる超音波式のリスク軽減法とは？

超音波式加湿器は霧状にして放出するタイプの加湿器で、本体価格が安く、スタイリッシュなデザインのものが多いことが特徴だ。スチーム式のように待ち時間がなく、電源を入れるとすぐにミストが散布されるため、加湿スピードは速い。消費電力も低く、加熱式でも同製品は最大でも155Wと、今回試した製品の中で一番低い。ただ、お手入れを怠ると雑菌を空中に拡散することになる。



シロカの加熱超音波式加湿器「SD-5HC151」は公式オンラインショップ価格で1万4960円（税込み）。適用床面積の目安は木造和室約8.5畳、プレハブ洋室約14畳まで

ここ数年で、そういった超音波式加湿器の短所が広まってきたこともあり、いったん加熱してからミストにして拡散する「加熱超音波式」が増えている。

最後に試したシロカの加熱超音波式加湿器「SD-5HC151」も、75℃に加熱除菌してからミストにするタイプだ。同社によると、99.9％除菌できるとしており、さらに本体も抗菌加工、水タンクのぬめりを防ぐ銀イオンユニットを設置するなど、3つの要素を組み合わせて超音波式の弱点でもある雑菌を抑える工夫をしている。

タンク内も分解できてお手入れもしっかりできるので、少々手間もかかるが、もし超音波式加湿器を検討しているのであれば、こういった雑菌対策をしているタイプを選びたい。



取り外せる銀イオンユニット。約2カ月使用できる（筆者撮影）



リモコン付きは同製品のみ。左はスケール吸着パッド（筆者撮影）

床や家具に残る白い粉の正体

ただし、雑菌対策が施されていても、水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル成分が霧とともに飛び、床や家具に白い粉として残ることがあるので注意が必要である。スチーム式のように蒸気であればこの現象は起きないが、超音波式特有の現象である。

冷水で加湿する超音波式と比べると周辺は濡れにくいが、念のため電子機器のそばには置かないほうがよい。また、超音波式のミストは水蒸気ではなく「水の粒」であるため、空気中を長く漂うことができず、すぐに下に落ちる傾向がある。そのため、床に直置きするのではなく、棚の上などなるべく高い位置に置くことをおすすめする。



水の粒が大きく、目で見えるのが超音波式（筆者撮影）

加湿器はお手入れがつきもの

加湿力重視でムラなく部屋全体を加湿したいのであれば、ダイニチが優秀。ただし、お手入れはラクで清潔に使い続けられるが、ランニングコストはかかり、本体価格は高価だ。スチーム式は全般的に部屋が寒くなりにくく、加湿能力も高い。お湯を沸かすので電気代は高めではあるものの、山善は240W〜480Wなので比較的消費電力は抑えられている。

ステンレスの水タンクは清潔に使い続けられるが、持ち手がないので持ちにくく、熱くなるので取扱いに注意する必要がある。また、加湿時に周辺の湿度が上がりやすいので、結露などに注意が必要だ。

加熱超音波式は、シロカのように雑菌対策があるものは安心だが、お手入れする部品は多い。また、水道水に含まれるミネラルでホワイトダストが発生することもある。

加湿器にはさまざまな方式があるが、共通しているのはきちんとお手入れを行わなければならない点である。特に乾燥した時期には、加湿器を使用することで部屋が潤い、インフルエンザ対策にもなるが、雑菌をまき散らすことで健康に害を及ぼす場合もある。

こまめに掃除できる人であればどの方式でも問題はないが、自信がない場合は、お手入れの頻度や方法について事前に確認することをおすすめする。

加湿器は長所・短所がある。そして、お手入れが面倒くさくなり、使わなくなってしまう方も多い。部屋のサイズや予算に合わせ、自分に合った加湿方式とお手入れのしやすさで選んでほしい。

（石井 和美 ： 家電プロレビュアー）