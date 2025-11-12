8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL、自身初のデジタルシングル1位【オリコンランキング】
MAZZEL（マーゼル）の新曲「Only You」が、11月12日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」に初週DL数1万3207DLで初登場。自身初のデジタルシングル1位を獲得した。
【写真】屋根裏部屋をイメージ…4thシングル「Only You」通常盤・初回プレス
MAZZELは、BE:FIRSTらを擁するBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ。最新シングル「Only You」の発売を11月26日に控え、本作はその表題曲として今月3日に先行配信された。
同曲は、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現したミディアムバラードとなっており、メンバーのNAOYAがW主演を務めるテレビドラマ『セラピーゲーム』（日本テレビ系）のエンディングテーマに起用されている。
そのほか2位には、7人組グループ・IMP.の新曲「KISS」が初週DL数1万2403DLで初登場。12月15日にリリースされる2ndアルバム『MAGenter』のリード曲となっている。
3位には、米津玄師「IRIS OUT」が、週間DL数7515DLでランクイン。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌の本作は、2025年9月29日付での初登場1位から8週連続のTOP5入りで、累積DL数は12万6396DL。同日付「週間ストリーミングランキング」では、8週連続の1位を記録している。
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間：2025年11月3日〜9日）＞
