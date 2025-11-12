MAZZEL、新曲が自己最高位の25位に初登場 乃木坂46、Adoの新曲も初登場ランクイン【オリコンランキング】
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの新曲「Only You」が、最新の11月17日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で25位に初登場。これまでの「Vivid」（2023年5月22日付）、「Seaside Story」（2024年7月22日付）での52位から自己最高位を大きく更新した。
【写真】屋根裏部屋をイメージ…4thシングル「Only You」通常盤・初回プレス
本作は、恋愛の心情をエモーショナルに表現したミディアムバラードで、メンバーのNAOYAがW主演を務めるテレビドラマ『セラピーゲーム』（日本テレビ系・10月期ドラマ）のエンディングテーマ。同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得した。
また、53位には乃木坂46の11月26日に発売される最新シングル表題曲「ビリヤニ」が初登場。120位には、Adoの新曲「MAGIC」が初登場。本作はアニメ『キャッツ▼アイ』（▼＝ハートマーク／9月26日よりディズニープラスで配信中）のオープニングテーマとなっている。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間：2025年11月3日〜9日）＞
