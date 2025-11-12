King ¡õ Prince¹â¶¶³¤¿Í¡¢¡È¥Ð¥¤¥È¡É¤Î¼ºÇÔÃÌ¹ðÇò¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Á¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤ò¸ì¤ë¥²¥¹¥È¤¿¤Á
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¤Ä¤é¤¤¤èÂç¾Þ¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¹â¶¶¤ÏÆ±¶É·Ï¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥¤¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ï¼Ò²ñÀ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤ÆËè²ó»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¢¤ë¿Íµ¤°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤Î»ÄÇ°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¼Â¤Ï»ä¤³¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢°½¾®Ï©æÆ¡ÊÝæ»ÖÔ¥¡Ë¤Î¡Ö¿ÍÌÜ¤òÈò¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡¢Âç¸ç¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¥à¡¼¥É¤¬Î®¤ì¤ë¡£¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ê¤Ú¤³¤Ñ¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥È¤ÏÁòµ·²°¡£¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ÏÉÂ±¡¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁ´°÷¤¬¶Ã¤¯¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¡Ö·Ý¿Í³¦·¨¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ð¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡Ë¤¬¸ì¤ë¡ÖÌô¤ò°û¤à¤À¤±¤Î¥Ð¥¤¥È¡×¤ËÀéÄ»¤é¤¬¡Ö¤¦¤ï¤µ¤ËÊ¹¤¯¡ª¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤·¤«¤·¡¢µ×ÊÝÅÄ¤¬¡Ö¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ý¤´¤â¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤ëÆâÍÆ¤ä¡¢µ×ÊÝÅÄ¤ÎÂÎ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°ÛÊÑ¤ËÁ´°÷¤¢Á³¤È¤Ê¤ë¡£¹â¶¶¤â¡¢¤¢¤ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÏÃ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¤³¤ìËÜÅö¤Ë¤¢¤ì¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡×¤È¸ý¤´¤â¤ë¡£¡Ö²¿¡¹¡©¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤ÏÃ¡©¡×¤ÈÀéÄ»¤é¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¸À¤¦¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ÈÂ¥¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ³°¤ÎÆâÍÆ¤ËÁ´°÷¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ö¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ö»³¤ËÅÐ¤Ã¤ÆÀÐ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¥Ð¥¤¥È¡×¡ÖÉÔÈ¯ÃÆ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ð¥¤¥È¡×¡Ö¡û¡û¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤À¤±¤Î¥Ð¥¤¥È¡×¡ÖÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥¤¥È¡×¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥¤¥È¾ðÊó¤òVTR¤Ç·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¾Ò²ð¡£ºÇ¸å¤Ï¹â¶¶¤¬¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¤Ä¤é¤¤¤èÂç¾Þ¡×¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
