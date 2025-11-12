À¾Åç½¨½Ó¤¬¡È¶¸µ¤¡É¤ò²ø±é¡¢»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤Î¡ÈÉ¸ËÜ»Ñ¡É¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡Prime Video¿·ºî¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡ÙËÜÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ½ºî¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤Î½é±ÇÁü¤È¤Ê¤ëËÜÍ½¹ð¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢Amazon¤Î¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¤Ç12·î19Æü¤è¤êÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÊÁ´5ÏÃ°ìµóÇÛ¿®¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·ºî¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¹ðÇò¡Ù¡ØN¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¡ØÊìÀ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ«¤«¤Ê¤¨¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¤Ç¡¢¡È¿Æ¤Î»Ò»¦¤·¡É¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤ó¤ÀºîÉÊ¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÍ¾Ì¿1¥ö·î¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢¡Ø·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Î×¢ÌÚÎ´°ì¡£Ì«ºîÉÊ¤Î±Ç²è²½¡ØÊìÀ¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë°ÊÍè¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Ä³¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂç³Ø¶µ¼ø¡¦ºç»ËÏ¯¡£¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤ÏÂ©»Ò¤ò´Þ¤à6¿Í¤Î¾¯Ç¯¤ò¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤Ë¤·¤¿¤È¾×·â¤Î¹ðÇò¤ò¤¹¤ë¡£¡Ö¤ªÊ¹¤«¤»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤Ê¤¼»ä¤¬Èþ¤·¤¤¾¯Ç¯¤¿¤Á¤òÉ¸ËÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£¡×
¡¡»ËÏ¯¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÀ¾Åç½¨½Ó¡£Èù¾Ð¤ß¤Î±ü¤ËÏÄ¤ó¤À¼¹Ãå¤ò½É¤¹¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²ø±é¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£»ËÏ¯¤ÎÂ©»Ò¡¦»êÌò¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡£Æó¿Í¤ÏËÜºî¤Ç½é¤Î¿Æ»ÒÌò¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢»ËÏ¯¤¬¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¤Ï»ä¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£»³¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ï»¿Í¤ÎÈþ¾¯Ç¯¤Î°äÂÎ¡£Èà¤é¤ò»¦³²¤·¡¢¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¡¢ÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤Æ¼«¼ó¤·¤¿»ËÏ¯¡£Èà¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤¿¡ÖÈþ¤ò±Ê±ó¤ËÎ±¤á¤ë¡×¼¹Ç°¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶¸µ¤¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤¿¤Î¤«¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡±ÇÁüÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ËÏ¯¤ÎÂ©»Ò¡¦»ê¤Î¤ª¤¾¤Þ¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤¡ÈÉ¸ËÜ»Ñ¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢Æ°µ¡¤òÇ÷¤ë·º»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öµ®Êý¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÎä¾Ð¤¹¤ë»ËÏ¯¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡È¿§ºÌ¤ÎËâ½Ñ»Õ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦°ìÇ·À¥Î±Èþ¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¤ÈÌ¼¤Î°ÉÆà¡Ê°ËÅìÁó¡Ë¡¢·Ý½ÑÅªºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¡Ê¹ÓÌÚÈô±©¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢¹õºêßêÂå¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢½©Ã«°êÊã¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Éã¤òÊé¤¦»ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶»¤ËÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤¬¸òºø¤·¡¢Êª¸ì¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼èÄ´¼¼¤ÇÀÅ¤«¤ËÈù¾Ð¤à»ËÏ¯¤¬¸ì¤ë¡¢¶ÃØ³¤ÎÈÈ¹Ô¡£Èà¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢°Û¾ï»¦¿Í¼Ô¤«¡¢»ê¹â¤Î·Ý½Ñ²È¤«¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÈþ½Ñ´Æ½¤¡¦¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿À¶Àî¤¢¤µ¤ß¤Ë¤è¤ëÄ³¤Î»É½«¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢Ñ³¤¯¤âÍÅ¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸À¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»ê¤È¡¢¤É¤³¤«¸Ç¤¤É½¾ð¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»ËÏ¯¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿Æ»Ò¥«¥Ã¥È¤ä¡¢Èþ¤·¤¯Ñ³¤¤É¸ËÜ»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ê¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃ¿Èþ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·ºî¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¹ðÇò¡Ù¡ØN¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¡ØÊìÀ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ«¤«¤Ê¤¨¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¤Ç¡¢¡È¿Æ¤Î»Ò»¦¤·¡É¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤ó¤ÀºîÉÊ¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÍ¾Ì¿1¥ö·î¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢¡Ø·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Î×¢ÌÚÎ´°ì¡£Ì«ºîÉÊ¤Î±Ç²è²½¡ØÊìÀ¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë°ÊÍè¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»ËÏ¯¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÀ¾Åç½¨½Ó¡£Èù¾Ð¤ß¤Î±ü¤ËÏÄ¤ó¤À¼¹Ãå¤ò½É¤¹¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²ø±é¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£»ËÏ¯¤ÎÂ©»Ò¡¦»êÌò¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡£Æó¿Í¤ÏËÜºî¤Ç½é¤Î¿Æ»ÒÌò¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢»ËÏ¯¤¬¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¤Ï»ä¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£»³¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ï»¿Í¤ÎÈþ¾¯Ç¯¤Î°äÂÎ¡£Èà¤é¤ò»¦³²¤·¡¢¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¡¢ÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤Æ¼«¼ó¤·¤¿»ËÏ¯¡£Èà¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤¿¡ÖÈþ¤ò±Ê±ó¤ËÎ±¤á¤ë¡×¼¹Ç°¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶¸µ¤¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤¿¤Î¤«¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡±ÇÁüÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ËÏ¯¤ÎÂ©»Ò¡¦»ê¤Î¤ª¤¾¤Þ¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤¡ÈÉ¸ËÜ»Ñ¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢Æ°µ¡¤òÇ÷¤ë·º»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öµ®Êý¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÎä¾Ð¤¹¤ë»ËÏ¯¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡È¿§ºÌ¤ÎËâ½Ñ»Õ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦°ìÇ·À¥Î±Èþ¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¤ÈÌ¼¤Î°ÉÆà¡Ê°ËÅìÁó¡Ë¡¢·Ý½ÑÅªºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¡Ê¹ÓÌÚÈô±©¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢¹õºêßêÂå¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢½©Ã«°êÊã¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Éã¤òÊé¤¦»ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶»¤ËÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤¬¸òºø¤·¡¢Êª¸ì¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼èÄ´¼¼¤ÇÀÅ¤«¤ËÈù¾Ð¤à»ËÏ¯¤¬¸ì¤ë¡¢¶ÃØ³¤ÎÈÈ¹Ô¡£Èà¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢°Û¾ï»¦¿Í¼Ô¤«¡¢»ê¹â¤Î·Ý½Ñ²È¤«¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÈþ½Ñ´Æ½¤¡¦¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿À¶Àî¤¢¤µ¤ß¤Ë¤è¤ëÄ³¤Î»É½«¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢Ñ³¤¯¤âÍÅ¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸À¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»ê¤È¡¢¤É¤³¤«¸Ç¤¤É½¾ð¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»ËÏ¯¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿Æ»Ò¥«¥Ã¥È¤ä¡¢Èþ¤·¤¯Ñ³¤¤É¸ËÜ»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ê¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃ¿Èþ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£