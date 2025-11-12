東方神起・U-KNOW（ユンホ）、自身通算3作目のデジタルアルバム1位【オリコンランキング】
東方神起・U-KNOW（ユンホ）「I-KNOW」が、11月12日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場。同ランキングにおいて、2023年8月21日付『Reality Show』以来、自身通算3作目の1位を獲得した【※】。
本作は、U-KNOWの1stフルアルバム。ダンスを通して一つになって楽しむ喜びを伝えるエネルギッシュな一曲「Body Language」と、強烈なエレクトロニックサウンドが印象的な「Stretch」のダブルタイトル曲を含む、全10曲が収録されている。
【※】U-KNOWの「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得作品／『True Colors - The 1st Mini Album』『Reality Show』『I-KNOW』
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間：2025年11月3日〜9日）＞
