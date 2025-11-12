ゴールドマン・サックス入社よりもカブスマイナー挑戦　慶大野球部だからできる「最高の決断」

常松はカブスとのマイナー契約を「前向きに検討」しているという(C)産経新聞社

「ゴールドマン・サックス内定辞退」というパワーワードに、野球ファンだけではなく、一般の人々も強い関心を寄せました。

慶大の4番も務めた右の強打者・常松広太郎外野手が下した決断です。米国で育った帰国子女でもある常松は、慶応湘南藤沢高校から慶大野球部に入部し、長打力に磨きをかけました。

就職活動においても難関とされる外資系の金融大手ゴールドマン・サックスから内定をもらいながら、プロ志望届を提出し、10月23日のドラフト会議を待ちました。しかし、結果は指名漏れ。野球競技から引退し、ビジネスの世界へ――と思いきや、MLBのカブスからマイナー契約のオファーが届きます。ここで常松は野球継続を決断。自身のSNSに「私のアメリカ挑戦、たくさんの方に応援していただけると嬉しいです！」と記したのです。

アマチュア野球の取材歴が長いスポーツライターは言います。

「ここまでの常松の実力を考えると、メジャー昇格への道は極めて厳しいというのが正直なところです。東京六大学野球リーグ戦の成績から見ても、ドラフト1位で指名された明大の小島大河捕手や法大の松下歩叶内野手らに比べると、能力的にはまだまだというのが、関係者の共通した見解でしょう。しかし、常松が米球界に挑戦する価値は、そんな凡人の尺度で測れるものではないのです」