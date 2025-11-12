女優の田中美佐子が11日、自身のインスタグラムを更新。66歳の誕生日を迎えたことを報告した。

田中は「バタバタの一日だったけど、娘の手料理の鍋をいただきました。そして、お手紙とプレゼント。ありがとう 二人で過ごせることがいちばんの幸せです」とつづり、娘との2ショットや、皿に「66」の文字に並べられたリンツのチョコレートにキャンドルを飾ったバースデープレートの写真などを投稿。

また、出演しているNHK BS「にっぽん縦断 こころ旅」の「仲間たちからのサプライズ。日にちが早すぎて、ほんとにびっくりしました でも楽しかったね、みんな。ありがとうございました。みんなが元気で、笑顔でいられますように。おやすみなさーい！」と感謝した。

フォロワーからは祝福の声とともに「いつまでもお元気で可愛く素敵な人生を」「娘さんからのお祝いもしびれますね」「美佐子さんのように歳を重ねても可愛く明るく元気でいたいです」「笑顔が素敵」「愛で満ち満ちてますね」などの声が寄せられていた。

田中は95年11月にお笑いコンビ「Take2」の深沢邦之と結婚。02年12月、43歳で第1子となる女児を出産したが、23年6月に離婚を発表した。