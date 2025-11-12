²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨35ºÐ½÷Í¥¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼Çò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡Ö¥ï¥Á´³«¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥É¥¥É¥¡×»Ñ¸ø³«
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿Á¿ðÊæ¡Ê35¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Á¿ðÊæ¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢DVD¡ØFinale¡ÙÈ¯ÇäËø¤¢¤È..17Æü¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤ÎÇò¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ò¸ø³«¡£Íè·î14Æü¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤ÎÆ»¶ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¿åÃå»Ñ¤ÇÉ¨¤òÊú¤¨¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢º½ÉÍ¤Ç¤Î²«¿§¤¤¥Ó¥¥Ë¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖBeautiful Princess¡×¡ÖÊÌ¼¡¸µ¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥«¥Ã¥Á¥ç²Ä°¦¤¨¤¨¡Á¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥ï¥Á´³«¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤È¥¯¥Ó¥ì¤ÎåºÎï¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥É¥¥É¥¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿Á¤ÏÄ¹Ìî»Ô½Ð¿È¡£15ºÐ¤À¤Ã¤¿05Ç¯8·î¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¿·¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¿Á¤ß¤º¤Û¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£12Ç¯2·î¤Ë¸½ºß¤ÎËÜÌ¾¤Ë¡£16Ç¯¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÄ¹ÌîÂç²ñ¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¤Ë²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³Ê¡¢20Ç¯¤ËÆþÍá¸¡Äê¤ÈÁ¬Åò¸¡Äê¤ò¼èÆÀ¡£¡ÖÈëÅò¥í¥Þ¥ó¡×¤Ï15Ç¯4·î¤«¤éÎ¹¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£