いつまで？義母の際限なき"生活援助"が狂わせた「家族の絆」【ママリ】

夫と子どもと暮らす主人公は、義母との関係も良好です。ところが、お金の援助がきっかけで、義母との関係が崩れます…。最初は、義母の生活援助のため、義姉とともに月に数万円を送金していました。ところが、義母からの要求は次第にエスカレートし始めます…。義母の金銭トラブルに直面し、翻弄される物語、『お金をだまし取る義母』をダイジェスト版でごらんください。

私たち夫婦と義母の関係は、元々はとても良好でした。夫のタクヤは、義母が女手一つで自分と姉を育ててくれたことに、心から感謝し、尊敬していました。私も同じです。義母はパートで自分の生計を立てていて、ブランド品一つ持たずに質素に暮らしている姿を見て、本当に立派な人だなと思っていました。そんな義母が、コロナ禍でパートの仕事量が減り、生活が苦しいと相談してきたのは数年前のことでした。



「タクヤ、ごめんね。最近、仕事が減ってしまって、生活が少し厳しくてね…」



夫は、その言葉を聞いて、すぐに姉に連絡を取りました。夫も義姉も、義母が苦労している姿をこれ以上見たくない、という思いでいっぱいだったのでしょう。



夫 「姉ちゃん、母さんが仕事減って大変みたいなんだ。二人で少し援助してあげないか？」

義姉 「そうだね。私もそうしようと思ってた。毎月数万円ずつ、二人で出そうか」



夫と義姉が相談し、それぞれ数万円を義母に援助することになったんです。私も、その決断を心から支持しました。だって、義母は私たちにとって大切な家族。シングルマザーとして苦労してきた義母を、私たちは何とか支えてあげたかったんです。

義母の切迫した生活を助けるために

シングルマザーの義母は、元々、つつましい生活をしていました。家族関係も良好だったことから、金銭援助をすることを決めます。

少しずつゆがみ始めた関係

義母の要求はだんだん大きくなります。「通販のやり方がわからないからうちの分までお米を買って持ってきてほしい」と言われ、持って行ったら「代金は来月の給料で」と先延ばしにされたり、親戚が亡くなったから、香典をたくさん払っておいてほしいと言ったり、パート先の友達と出かけるからバッグを買ってほしいと言ってきたり…。



義母からの要求は、どんどんエスカレートし、しかもこれまでの義母のイメージとはかけ離れた、高額なものばかりでした。



「お義母さん、最近なんだか変じゃない…？」



私は、夫にそう言いました。夫も、義姉も、同じように違和感を覚えていたようです。



「母さんは、もともとブランドものには興味がないはずなのに…」



しかし、私は「今は少しお金に余裕があるし、子供達のおばあちゃんだから」と夫を説得し、義母の要求にできる限り応じていました。私としては、一人暮らしでお金に苦しんでいる義母をほっとけない、という気持ちが強かったのです。それに、親戚づきあいやパート先のお仲間とのかかわりは義母にとっても大切なことだし、断るわけにはいかないと思っていました。

主人公夫婦と義姉は、義母の変化に違和感を覚えつつ、何とか援助を続けます。親せきや友だち付き合いなど、義母の人間関係にまで口出しするのは難しいですね。



ですが、イヤな予感は的中してしまいます…。

突然、「10万円の送金」を依頼されて…

義母 「タクヤ、ごめん。アパートの更新料が払えなくて…10万送って欲しいんだ」



アパートの更新料は10万円。一気に払うなら決して安くない金額です。夫は、その連絡を見て、眉間にシワを寄せました。



夫 「え、更新料って、普通はもっと前から分かってるだろ？なんで今さら…」



夫はさすがに不信感を抱いたようでした。



夫「母さん、最近なんだかおかしいよ。もう、お金の援助はやめた方がいいんじゃないか…」



いったんお金を貸す話を保留にした夫はそう言って、更新料を貸すことに反対しました。私も、夫の言うことに納得していました。しかし、私は断ることに抵抗がありました。子どもたちが大好きなおばあちゃんとの関係を壊したくなかったのです。

突然、「10万円の援助をしてほしいと」要求してきた、義母…。今までの義母の言動から、金銭援助について夫は慎重な意見を言います。



しかし、放っておけないと感じた主人公夫婦は、結局、10万円を送金。「これが最後」と義母に告げますが、義母は「最後」という言葉にはふれず、お礼だけを述べます。



本作では、義母は自分の娘にも「更新料が払えない」と相談し、10万円を受け取ります。義母は、合計20万円のお金を手にしたのです。更新料を支払い、あまったお金は全額「推し活」につぎこんだそう…。このことが発覚し、義母とは絶縁状態に。



もしも、離れて暮らす家族の生活を援助することになったら、あなたならどうしますか？今回のケースは、善意につけこんだ悪質なものでした。身近な人から裏切られたら、とても悲しいですね…。

