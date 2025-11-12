セルヴォークの数量限定コスメ♡ミュートカラー9色「EX04」発売

セルヴォークから、数量限定の新作アイシャドウ「エクスプレッシヴ アイズ EX04」が登場♡2025年12月12日(金)より全国発売、9,350円（税込）。穏やかなミュートカラー9色が、光を透かしてまぶたに静かな陰影を描き、大人の洗練された目もとを演出します。植物由来オイル高配合で、軽やかに伸び、しなやかな強さと透明感を重ねられる特別なアイテムです♪

静かに彩るミュートカラー9色



EX04「Silent Reflection（サイレントリフレクション）」は、穏やかな9色のミュートトーンが揃った数量限定アイシャドウ。

グリッターカラーとシャイニーカラーを重ねることで、まぶたに透明感と奥行きをプラス。

価格は9,350円（税込）で、肌に自然になじむクリアな発色により、大人の抜け感ある目元を簡単に演出できます。

テクニックいらずのなめらかテクスチャー



軽やかに伸び、まぶたにふんわり溶け込むEX04は、植物由来オイルを高配合。粉っぽさを感じさせず、色の重なるグラデーションや1色でのぼかしも簡単に美しい仕上がりに。

高密着でパールが落ちにくく、メイクしたての洗練された印象が長時間続くのも嬉しいポイントです。忙しい朝でも、手早く上質なアイメイクが完成します♡

販売・予約情報



EX04は、2025年11月28日(金)より全国で予約開始、12月12日(金)に直営店舗および公式オンラインストアで全国発売。価格は9,350円（税込）。

公式オンラインストアでは10:00より購入可能です。全国のセルヴォーク直営店舗でも手に入るため、数量限定の特別アイテムは早めのチェックがおすすめです♪

注目♡セルヴォーク数量限定EX04



セルヴォークの数量限定アイシャドウ「エクスプレッシヴ アイズ EX04」は9色のミュートカラーで、まぶたに穏やかな陰影をプラス♡

価格は9,350円（税込）で、植物由来オイル高配合によるなめらかな質感と高密着で、美しい仕上がりが長時間持続。

12月12日(金)より全国発売、公式オンラインストア・直営店舗で手に入る特別アイテムで、大人の洗練された目もとを叶えてみてください。