¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤è¤ê¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥¬¡¼¥Ê¤Ø¤Î¡È²á¾®É¾²Á¡É¤Ø·Ù¾â¡£Ì¾Á°¤òµó¤²¤Æ·Ù²ü¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡©¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â²¿¤éÂ½¿§¤Ê¤¤¡×
¡¡FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î14Æü¡¢ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆ±73°Ì¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡11Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡¢¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¸ß³Ñ°Ê¾å¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÅöÁ³Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¥¬¡¼¥Ê¤Ï¤¿¤Ö¤ó¶¯¤¤¡£ÆÃ¤ËÁ°¤á¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â²¿¤éÂ½¿§¤Ê¤¤¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÆóËç¡Ê¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤È¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¡Ë¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤É¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡24ºÐ¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤½¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¸«¤¿¤é¤¿¤Ö¤óÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤È¥¬¡¼¥Ê¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¸½¾õ¥¬¡¼¥Ê¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢ËÍ´Þ¤á¤Ç¤¹¤±¤É¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº¸¤Ë¥»¥á¥Ë¥çÁª¼ê¡¢±¦¤Ë¥¯¥É¥¥¥¹Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢Ã±ÆÈ¤ÇÆÍÇË¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬£²Ëç¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤é¤âÁÈ¿¥Åª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¡Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ë¡¢¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤âËÍ¤é¤ÎÊý¤¬¾å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¡¡FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï³Ê²¼¤À¤¬¡¢¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡ÖËÍ¤é¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤âµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£·Ù²ü¿´¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥Ê¤ÎÍèÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¯¥É¥¥¥¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¼°Ò¤¬¤Ò¤È¤Ä¸º¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¹ñÆâ¤Ç¥¬¡¼¥Ê¡õ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡ªÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
