「絵になる天才２人」久保建英と佐藤龍之介がウォーミングアップで見せた”胸熱シーン”【日本代表／コラム】
絵になるふたりだ。そう思いながら、コンビを組んでウォーミングアップをしている久保建英と佐藤龍之介を見ていた。
2025年11月11日、この日は日本代表始動の２日目。14日のガーナ戦に向けて屋外練習に参加したのは９人（久保、佐藤、中村敬斗、菅原由勢、安藤智哉、早川友基、南野拓実、町野修斗、瀬古歩夢）で、そのウォーミングアップで久保と佐藤が２人組で身体をほぐしていた。
FC東京のファン・サポーターにとっては感慨深いシーンだろう。FC東京の下部組織で育ったふたりがこうして日本代表のトレーニングで同じフレームに収まっているのだから、感慨もひとしおだ。
久保と佐藤。ふたりは少年時代から突出した技術とサッカーIQで頭角を現わし、「次世代の天才」と評された超逸材は、FC東京のアカデミーでは技術はもちろん、判断力や戦術理解度の高さも示してきた。
ともにFC東京U-18時代、16歳でプロ契約し、Jリーグデビュー。アンダー世代の代表でもチームの中心軸として活躍した。そんなふたりが今やA代表という同じフィールドにいる。
2025年６月10日に開催された北中米ワールドカップ・アジア最終予選のインドネシア戦（日本が６−０で勝利）、佐藤は久保と交代してピッチに立っている。ただ、その瞬間、佐藤は久保と「一緒にプレーしたい思いがあった」。
果たして、11月の連戦（14日にガーナ戦、18日にボリビア戦）、ふたりの天才の共演はあるのか。もし実現すれば、これもまたFC東京のファン・サポーターにとって胸が熱くなる瞬間になる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
