ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は５７６ドル高 シカゴ日経平均先物は５万１２０５円
NY株式11日（NY時間15:02）（日本時間05:02）
ダウ平均 47945.44（+576.81 +1.22%）
ナスダック 23489.94（-37.23 -0.16%）
CME日経平均先物 51205（大証終比：+45 +0.09%）
欧州株式11日終値
英FT100 9899.60（+112.45 +1.15%）
独DAX 24088.06（+128.07 +0.53%）
仏CAC40 8156.23（+100.72 +1.25%）
米国債利回り
休み
各国10年債
ドイツ 2.658（-0.010）
英 国 4.387（-0.074）
カナダ 3.172（-0.004）
豪 州 4.392（-0.005）
日 本 1.685（-0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.04（+0.91 +1.51%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4131.10（+9.10 +0.22%）
ビットコイン（ドル）
103011.38（-2592.42 -2.45%）
（円建・参考値）
1587万6114円（-399544 -2.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
