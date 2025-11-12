ポンド円は２０３円付近での推移となっている。英雇用統計を受けて一時２０２．３５円付近まで急速に下落していたが、円安の動きは根強く、２０３円台に一時戻す場面も見られた。ポンド円は２１日線でサポートされており、底堅さは堅持されている状態。



エコノミストは、ポンドが直面する重大リスクは２０２９年に極右政党のリフォームＵＫが選挙で勝利する可能性だと述べている。同党は現在世論調査でトップに立っており、英国の時代遅れの小選挙区制により、議会過半数を獲得する可能性があると指摘。



リフォームＵＫは現在、米国でＦＲＢに対して見られるのと同種の政治的圧力を英中銀に加えると脅している。世界の基軸通貨としてのドルの法外な特権を英国は持たないため、この政治リスクはポンドにより悪影響を与える可能性があるという。



GBP/JPY 202.96 USD/JPY 154.10 GBP/USD 1.3170



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

