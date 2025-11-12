連日ワイドショーを賑わせ、離婚と裁判を経験し、人生のどん底を味わった俳優・川粼麻世（62）が「新婚さんいらっしゃい！」に登場。還暦を過ぎて掴んだ“結婚”という幸せについて語る！

©ABCテレビ

11月16日（日）の「新婚さんいらっしゃい！」は、1時間スペシャルとして放送。ゲストには、川粼麻世と料理研究家の花音（かのん）（41）夫妻が登場し 、「人生どん底からの大逆転」をテーマに、波乱万丈の愛の軌跡と新婚生活の悲喜こもごもを語り尽くす。さらには、「川粼麻世」という名前の意外すぎる由来も明らかに！？

21歳差夫婦が辿った運命と愛の軌跡

©ABCテレビ

華やかな芸能人生のスタートから 、幾多の苦難を経験した川粼麻世。

二人の出会いは13年前。花音さんは当初、麻世さんに対し、ワイドショーでのイメージから厳しい印象を持っていたという。しかし、あるボランティア活動と、食事会で見た麻世さんの意外な姿によって、その印象が変化。

そして、麻世さんが直面した大きな試練の際に、花音さんが献身的なサポートをしたことが、二人の関係を大きく進展させる。そのサポートを通じて、麻世さんは花音さんを深く信頼するようになった。

逆境や壁を乗り越えて掴んだ幸せ

©ABCテレビ

交際後、二人の間には大きな壁が立ちはだかる。妻が母親に報告した際、母親は「やめなさい」と猛反対！？ この逆境や壁をどのように乗り越え、二人は固い絆で結ばれたのだろうか？ 川粼麻世がどのようにして信頼を勝ち取ったのか、その知られざるエピソードが明かされる。

90歳の母親が登場！夫婦からのサプライズに涙…

©ABCテレビ

今回の放送では川粼麻世のお母さんも登場！ 大阪・枚方市で喫茶店を営んでいるそう。

スタッフがお母さんのもとへ訪れると、颯爽と自転車で登場！御年90歳になった今でも自転車を乗りこなし、お店に出勤・近所でお買い物をするのだそう…。

48年前、中学2年生の時に上京した息子をずっと応援し続けているお母さんが、デビュー当時を振り返り、母親だからこそ知っている川粼麻世の素顔を語る。

さらに、番組収録後には夫婦2人が実家に訪問しお母さんにサプライズ！ 妻からはお料理を、そして「厳しい芸能界でくさん心配をかけた、それでも自分を信じてくれた」と息子からの感謝の思いが綴られた手紙に涙…。

【川粼麻世 コメント】

▼『新婚さんいらっしゃい！』に出場しようと思った理由

母達が大好きな番組なので、是非出場させていただきたいと思いました。

2人の母がとても喜んでいるので、親孝行になりました。

▼収録の感想

とても楽しい時間でしたし、改めて夫婦がお互いのことについて考える事が出来た貴重な時間となりました。

▼11月16日放送の注目ポイント

21歳差でしかも私は62歳！

世の中のオジ様達に諦めないで勇気を出して頂きたいと思っています。

勿論ジェネレーションギャップはありますが、そんなことを乗り越えて、笑顔で今を大切に生きる私達を見て頂きたいです。

©ABCテレビ

【番組情報】

「新婚さんいらっしゃい！１時間ＳＰ～人生どん底からの大逆転！川粼麻世が還暦を過ぎて掴んだ”結婚”という幸せ～」

11月16日（日）ひる12時55分～1時55分（ABCテレビ／全国ネット）

MC：藤井隆・井上咲楽