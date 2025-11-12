いまの北川景子の姿を見ていると、否が応でも心をかき乱される。かつての彼女が持っていた品格や華々しさ、明るさや強さが揺らいでいる。いや、そのすべてが希薄になっている――。

これはもちろん、放送中の朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）での北川のことだ。彼女が演じる雨清水タエは、ドラマのスタート時といまとで、非常に大きく変わった。ここではそんな彼女の存在にフォーカスしてみたい。

本作は、小泉八雲とその妻のセツをモデルにした物語を描いていくもの。『雪女』や『耳なし芳一』などの誰もが知る怪奇譚がどのようにして生まれ、令和の時代にまで広く語り継がれることになったのか。私たちはこの作品をとおして知っていくことになる。第7週「オトキサン、ジョチュウ、OK？」では、ヒロイン・松野トキ（髙石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）の女中に。いま大きな展開を迎えているところである。

北川が演じるタエは、物語の舞台である松江でも随一の名家に生まれた女性だ。少し前までは、誰もが羨むような人物だった。私たち視聴者の中にも、トキの視点を介して憧れていた方がいるのではないだろうか。彼女はいつだって気高く、それでいて嫌味がない。そんな高潔な人物を、大河ドラマ『西郷どん』（2018年／NHK総合）で天璋院篤姫を、『どうする家康』（2023年／NHK総合）では織田信長の妹・お市を演じた北川が立ち上げてきた。 “誰もが羨むような人物だった”と過去形で記したのは、これらはまさに今は昔の話だからである。時代の変化についていけず、頼りとなる夫を亡くし、それでも息子・三之丞（板垣李光人）のために生きていかなくてはならない。タエはいま、物乞いをしている。

本作の公式ガイドブックである「NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part1」にて北川は、「もし子どもがいなかったら、自害しようとさえ思ったのではないでしょうか」とタエのキャラクターを分析している。この発言はとても重要で、多くの示唆に富んでいるものなのではないだろうか。この令和の時代に生きている人間からすると、かつての雨清水家の位がいったいどれくらい高かったのか、正直なところ実感が湧かない。松野家を対置させればその違いは明白だが、私たちからするとやはり抽象度が高いだろう。

けれども北川は現在のタエについて、自ら命を絶ってもおかしくないほどのものだと語っている。これはタエというフィクション上の人物の転落ぶりがいかに大きいのかを、私たち視聴者に肌で感じさせるものだ。雨清水家の興隆と没落、それにともなうタエの心情の揺れを、北川は具体的に、そして誰よりも的確に捉えている。劇中のタエの身なりに施されている“汚し”は決してリアルなものだとはいえないが、その佇まいには真に迫る生々しさがある。北川が生み出すタエの内面が、視線や所作の隅々にまで表れているからなのだろう。これらを示すセリフがなくとも、北川は佇まいと振る舞いによって語るのだ。

そんな彼女は、11月末に公開となる主演映画『ナイトフラワー』でも、華やかさなどとはほど遠いキャラクターを演じている。借金取りに追われながらもふたりの子どものために働き、やがて貧困生活から抜け出すべくドラッグの売人になる決意をする女性、という役どころ。作品のタイプもテイストも異なるが、北川が担う役どころとしては『ばけばけ』のタエと通じるものがある。しかしそれでいて、演技のタイプやテイストは対照的なものだといえそうだ。タエ役では静的に役を表現しているが、『ナイトフラワー』の永島夏希役は動的な表現であることが、予告編などからも分かってもらえるだろう。私たちはいま、まったく新しい俳優・北川景子と出会おうとしているのかもしれない。（文＝折田侑駿）