年内いっぱいで活動を休止する女性グループ「Perfume」のあ〜ちゃん（36）が11日、結婚したことを自身のインスタグラムで発表した。お相手は一般男性で、長年グループを応援してくれるファンだという。「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と自らを祝福した。

夫とは長い友人関係にあったといい「互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と説明。本紙の取材では、かねて交際していた俳優のバーンズ勇気（32）とは今夏に破局。その後、交際に発展したとみられる。

夢だったというファンとの結婚。2020年に恋愛バラエティー番組のMCになった際にも「ファンの人と結婚したい」と話していた。愛してやまない歌手のaiko（49）も2020年にファンと結婚。自身の長年の夢を、憧れの人に背中を押されるような形でのゴールインとなった。

グループは来年から「コールドスリープ（人工冬眠）」と称して、期限を決めずに活動休止期間に入る。それでも9月の休止前最後のライブでは「一生Perfumeでいるための決断」と前向きな言葉で語っていた。今回の発表文でも「プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です」とつづり、全ての経験が今につながっていることを強調した。

「＃お母さん＃ママ＃子供＃babyが私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました」と母になることへの憧れもつづったあ〜ちゃん。コールドスリープから目覚めて再びステージで立つ時は、新たな輝きを見せてくれるだろう。

◇あ〜ちゃん 本名・西脇綾香（にしわき・あやか）1989年（平元）2月15日生まれ、広島県出身の36歳。99年にアクターズスクール広島でPerfumeを結成し、05年「リニアモーターガール」でメジャーデビュー。グループとして08年から16年連続でNHK紅白歌合戦に出場。ポニーテールと、広島弁のほんわかしたしゃべり方が特徴。妹でタレントの西脇彩華とラジオ番組のパーソナリティーを担当。