¡¡»°Ã«¹¬´î»á¡Ê64¡Ë¤¬25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¡Ê¸á¸å7¡Á11»þ¡Ë¤ÎÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È¿å10¡É¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ê¿åÍË¸å10¡¦00¡ËÂè7ÏÃ¡Ê12Æü¡Ë¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿·Ç¼¿µÌé¡Ê50¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤Î¤¤¤ëÁ°¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»°Ã«»á¤¬µÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¤¿2022Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¿·Ç¼¤Ï14¿ÍÌÜ¡£ÁÎÎ·¡¦°¤ÌîÁ´À®Ìò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£
¡¡1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«»á¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ì±ÊüGPÂÓ¤ÎÏ¢¥É¥éµÓËÜ¤Ï00Ç¯7·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Ö¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤ÏÍ¦µ¤¡×°ÊÍè¡£¼ç±é¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¡¢¶¦±é¤ÏÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¤È¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡¿ûÅÄ¤ÏÀ®¸ù¤òÌ´¸«¤ë±é·àÀÄÇ¯¡¦µ×Éô»°À®Ìò¡¢Æó³¬Æ²¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¸öÅÄ¥ê¥«Ìò¡¢¿ÀÌÚ¤Ï¡È»°Ã«ÀÄÇ¯¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¿ÍÊüÁ÷ºî²È¡¦Ë©Íé¾Ê¸ãÌò¡¢ÉÍÊÕ¤Ï½ÂÃ«¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤àÈ¬Ê¬¡Ê¤Ï¤Ã¤×¤ó¡Ë¿À¼Ò¤ÎÖà½÷¡¦¹¾Æ¬¼ùÎ¤Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡»°Ã«ºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¡¦¿·Ç¼¤¬º£²óÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢84Ç¯Åö»þ¤Î¥Õ¥¸¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¹ÓÌÚ¡£Á´À¹´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤é¤·¤¯¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥Ù¥¹¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤ËÁê¼ê¤ò¸ýÀâ¤Íî¤È¤¹¡¢¿Í¿â¤é¤·¤ÊÃË¡£È¬Ê¬ºä¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡È¤È¤¢¤ë¿ÍÊª¡É¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Ç¼¤Ï¡Ö±é·à¿Í¤È¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¹ÓÌÚ¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤Î¤¤¤ëÁ°¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´î¤Ó¤È½Å°µ¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·²á¤®¤Æ¤â¥À¥á¤À¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Ç¥¤ëÃË²á¤®¤Æ¤â´¶¤¸¤¬°¤¤¡Ä¡£ÀäÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÇÉ¼ê¤Ê¥Ù¥¹¥È¡£¤³¤ì¤ÏÅö»þ¼Âºß¤·¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¥ª¥ó¥¨¥¢¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢ºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»£±Æ¤ËÎ×¤à¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âºîÉÊ¤Î¿§¤Å¤±¤È¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè7ÏÃ¤«¤é¡ÈÂè2Ëë¡É¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¡£¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Î·àÃÄ¡Ö¥¯¥Ù¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡£