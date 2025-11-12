黒澤明監督の映画「影武者」「乱」や小林正樹監督の「人間の條件」シリーズなどに主演した俳優、仲代達矢（なかだい・たつや、本名元久＝もとひさ）さんが8日午前0時25分、肺炎のため都内の病院で死去した。92歳。東京都出身。葬儀は関係者で行う。お別れの会は予定していない。

【悼む】仲代さんと映画で“共演”する機会があった。2000年の「雨あがる」。黒澤明監督の遺稿を愛弟子の小泉堯史監督が引き継ぎ、黒澤組のスタッフが集結した時代劇だ。

主演の寺尾聰が扮する三沢伊兵衛の剣の師匠・辻月丹が仲代さんの役どころ。「時代劇の撮影現場潜入ルポ」という企画で、2人が道場で竹刀を合わせるシーンを見守る最も下っ端の弟子役でエキストラ出演した。

黒澤組による本格時代劇。記者にも事前に衣装合わせが行われ、黒澤和子さんが帯を締めてくれた。撮影当日、白い長髪で道着姿の仲代さんは威厳に満ち、対峙（たいじ）する寺尾との間に張りつめた空気が流れる。わずか数カットだったが、まさに手に汗握るという表現がピッタリの迫力だった。

終了後、感想を聞くと「やっぱり（黒澤組の）雰囲気はいい。久しぶりに、いい緊張感を味わった」と、撮影時とは全く違う柔和な笑顔で充実感をにじませた仲代さん。余談で「誕生日が同じなんです」と伝えると、「おお、そうなのか。頑張ってくれよ」と激励された。一生忘れられない思い出の取材となった。（映画担当・鈴木 元）