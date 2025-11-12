黒澤明監督の映画「影武者」「乱」や小林正樹監督の「人間の條件」シリーズなどに主演した俳優、仲代達矢（なかだい・たつや、本名元久＝もとひさ）さんが8日午前0時25分、肺炎のため都内の病院で死去した。92歳。東京都出身。葬儀は関係者で行う。お別れの会は予定していない。

8歳の時に父が亡くなり、極貧の少年時代を過ごした。ケンカが強くボクサーになろうかと思っていた頃「（アルバイト先の）大井競馬場を仕切る地回りに“顔いいから役者になれよ”と言われて」俳優座の門を叩いた。

持ち前のハングリー精神でどんな要求にも応えた。その気構えは売れてからも変わらず、「天国と地獄」で黒澤監督に「額の広い中年のイメージ」と言われると額の髪を毎日そって撮影に臨んだ。

泥棒と武将を演じ分けた「影武者」は途中降板した勝新太郎さんの代役だった。メディアから「泥棒は勝新が良かった」と評され、「あんたら勝さんが演じる泥棒を見たのか！」と大激怒。しかし、夫人も「泥棒は勝新だよねえ」。がっかりしたものの、カンヌ映画祭パルムドール受賞で留飲を下げた。「乱」は炎上する城のセットから出てくるシーンが語り継がれている。黒澤監督から「セット4億（円）だぞ。階段で転んだらパーだ」と言われ、「僕は足に目がついてるから大丈夫」と言い放った。