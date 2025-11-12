玉木宏、コンプラ度外視“最強”保険調査員に！ ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』1月スタート
玉木宏が主演するドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』が、フジテレビ系にて2026年1月より毎週木曜22時に放送されることが決まった。玉木のフジテレビ連続ドラマへの出演は、主演を務めた『キャリア〜掟破りの警察署長〜』（2016年）以来、約9年ぶり。
【動画】竹野内豊、玉木宏、奥平大兼が未来に繋げたい想い『雪風 YUKIKAZE』特別映像解禁
本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公が、保険金にまつわる悪を退治するエンターテインメントドラマ。
舞台は“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。保険調査会社に持ち込まれる案件は、時代の要求に応え、今や保険の種類も人命や身体、尊厳、プライド、ペットに至るまで多種多様になってきている。時代を反映して「誘拐保険」「ドローン保険」があれば、宣伝なのか本気なのか世界を見渡せば「宇宙人誘拐保険」「笑い死に保険」「幽霊保険」のように奇妙かつ難解な保険も世の中には存在しており、あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
主人公・天音蓮は、あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる保険金詐欺疑惑のある案件を、個性豊かな仲間たちと協力し、ときに味方をも欺き真相を解明、ときに被害者たちの心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらしていく。
玉木宏演じる保険調査専門会社「深山（みやま）リサーチ」に勤める主人公・天音蓮（あまね・れん）は、常識やコンプライアンスに一切とらわれず、真相解明のためなら手段を選ばない、不敵なすご腕の保険調査員。かつては警視庁捜査一課の敏腕刑事だったが、“ある保険金殺人事件”で犯人逮捕に失敗し、責任を取って警察を去る。その後、刑事時代の上司に現在の深山リサーチを紹介してもらい、所長の人柄と仕事内容に引かれ、保険調査員として働き始める。
普段はひょうひょうとしているが、優れた観察眼を持ち、保険調査員としてのスキルは非常に高く、元刑事としての嗅覚は健在で、人の虚言行動に対する洞察力はピカイチ。また、深山リサーチに所属する仲間の調査員たちと任務を遂行し、瞬発的な小芝居で相手をほんろう。ときに仲間をも欺く。民間の保険調査員として、張り込み、盗聴、変装、フェイク動画など天音はありとあらゆる手段を駆使し、依頼を受けた保険金詐欺疑惑案件の真相を暴いていく。
玉木は天音蓮という役どころについて「一言で表現すると“くせ者感”が強い人物です。今後の内容で、理由は明らかになりますが、あまり素直な部分を見せない、見せられない、見せたくない性格だと思います。元職場の上司であった人物の前では、天音の素に近い部分が出ているかもしれません」と説明。
さらに視聴者に向け、「今作は、保険のリサーチ会社が舞台になっており、これまでの映像作品であまりフォーカスされなかったテーマだと思います。保険調査員として支払いに備えた事実確認をするために、様々な事案、裏側の渦の中に入っていくようなサスペンス感、謎解きをするようなミステリー要素もある作品です。 お楽しみいただければ幸いです」とメッセージを寄せた。
木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮 』は、フジテレビ系にて2026年1月より毎週木曜22時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◆玉木宏
――本作・主演に際しまして、作品への意気込みをください。
「ここ最近の出演は、時代作品が続いておりましたので、久々の現代劇で飾り物を削ぎ落とされ丸腰な感覚ですが…、ある意味、新鮮な気持ちで撮影に臨んでいます。 地上波のドラマなので、観やすく、視聴者へ響くをモットーにキャスト、スタッフ皆で、良い作品作りをと思っています」
――“天音蓮”という役どころについて
「一言で表現すると“くせ者感”が強い人物です。今後の内容で、理由は明らかになりますが、あまり素直な部分を見せない、見せられない、見せたくない性格だと思います。元職場の上司であった人物の前では、天音の素に近い部分が出ているかもしれません」
――視聴者の方々へのメッセージをお願いします。
「今作は、保険のリサーチ会社が舞台になっており、これまでの映像作品であまりフォーカスされなかったテーマだと思います。保険調査員として支払いに備えた事実確認をするために、様々な事案、裏側の渦の中に入っていくようなサスペンス感、謎解きをするようなミステリー要素もある作品です。 お楽しみいただければ幸いです」
◆企画・プロデュース：青木泰憲（東宝）
「保険は人々の暮らしを守る制度ですが、その裏側には社会の闇が潜んでいます。保険調査員は、そんな表と裏の狭間に立ち、真実を見極めるプロフェッショナル。玉木宏さん演じる主人公・天音蓮は、真相解明のためなら手段を選ばない凄腕の保険調査員です。拳銃を持たず、法の盾を掲げずとも、“真実”という最大の武器を手に、調査を通じて出会う人々の生活や苦悩に触れ、傷ついた心も救っていきます。海外に目を向けると日本では馴染みのないユニークな保険が沢山存在します。
そんな外資保険会社からの特殊な案件を調査するのが天音蓮のチームです。事故、病、詐欺・・・人が追い詰められる時、最も濃いドラマが生まれます。現代社会に潜む闇や不条理を浮き彫りにしながらも、最後には希望とカタルシスを感じられる人間ドラマです。保険という生活に身近でありながらも知られざる世界をユーモアとスリルたっぷりに描くエンタテイメント。ぜひご期待ください」
【動画】竹野内豊、玉木宏、奥平大兼が未来に繋げたい想い『雪風 YUKIKAZE』特別映像解禁
本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公が、保険金にまつわる悪を退治するエンターテインメントドラマ。
舞台は“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。保険調査会社に持ち込まれる案件は、時代の要求に応え、今や保険の種類も人命や身体、尊厳、プライド、ペットに至るまで多種多様になってきている。時代を反映して「誘拐保険」「ドローン保険」があれば、宣伝なのか本気なのか世界を見渡せば「宇宙人誘拐保険」「笑い死に保険」「幽霊保険」のように奇妙かつ難解な保険も世の中には存在しており、あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
玉木宏演じる保険調査専門会社「深山（みやま）リサーチ」に勤める主人公・天音蓮（あまね・れん）は、常識やコンプライアンスに一切とらわれず、真相解明のためなら手段を選ばない、不敵なすご腕の保険調査員。かつては警視庁捜査一課の敏腕刑事だったが、“ある保険金殺人事件”で犯人逮捕に失敗し、責任を取って警察を去る。その後、刑事時代の上司に現在の深山リサーチを紹介してもらい、所長の人柄と仕事内容に引かれ、保険調査員として働き始める。
普段はひょうひょうとしているが、優れた観察眼を持ち、保険調査員としてのスキルは非常に高く、元刑事としての嗅覚は健在で、人の虚言行動に対する洞察力はピカイチ。また、深山リサーチに所属する仲間の調査員たちと任務を遂行し、瞬発的な小芝居で相手をほんろう。ときに仲間をも欺く。民間の保険調査員として、張り込み、盗聴、変装、フェイク動画など天音はありとあらゆる手段を駆使し、依頼を受けた保険金詐欺疑惑案件の真相を暴いていく。
玉木は天音蓮という役どころについて「一言で表現すると“くせ者感”が強い人物です。今後の内容で、理由は明らかになりますが、あまり素直な部分を見せない、見せられない、見せたくない性格だと思います。元職場の上司であった人物の前では、天音の素に近い部分が出ているかもしれません」と説明。
さらに視聴者に向け、「今作は、保険のリサーチ会社が舞台になっており、これまでの映像作品であまりフォーカスされなかったテーマだと思います。保険調査員として支払いに備えた事実確認をするために、様々な事案、裏側の渦の中に入っていくようなサスペンス感、謎解きをするようなミステリー要素もある作品です。 お楽しみいただければ幸いです」とメッセージを寄せた。
木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮 』は、フジテレビ系にて2026年1月より毎週木曜22時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◆玉木宏
――本作・主演に際しまして、作品への意気込みをください。
「ここ最近の出演は、時代作品が続いておりましたので、久々の現代劇で飾り物を削ぎ落とされ丸腰な感覚ですが…、ある意味、新鮮な気持ちで撮影に臨んでいます。 地上波のドラマなので、観やすく、視聴者へ響くをモットーにキャスト、スタッフ皆で、良い作品作りをと思っています」
――“天音蓮”という役どころについて
「一言で表現すると“くせ者感”が強い人物です。今後の内容で、理由は明らかになりますが、あまり素直な部分を見せない、見せられない、見せたくない性格だと思います。元職場の上司であった人物の前では、天音の素に近い部分が出ているかもしれません」
――視聴者の方々へのメッセージをお願いします。
「今作は、保険のリサーチ会社が舞台になっており、これまでの映像作品であまりフォーカスされなかったテーマだと思います。保険調査員として支払いに備えた事実確認をするために、様々な事案、裏側の渦の中に入っていくようなサスペンス感、謎解きをするようなミステリー要素もある作品です。 お楽しみいただければ幸いです」
◆企画・プロデュース：青木泰憲（東宝）
「保険は人々の暮らしを守る制度ですが、その裏側には社会の闇が潜んでいます。保険調査員は、そんな表と裏の狭間に立ち、真実を見極めるプロフェッショナル。玉木宏さん演じる主人公・天音蓮は、真相解明のためなら手段を選ばない凄腕の保険調査員です。拳銃を持たず、法の盾を掲げずとも、“真実”という最大の武器を手に、調査を通じて出会う人々の生活や苦悩に触れ、傷ついた心も救っていきます。海外に目を向けると日本では馴染みのないユニークな保険が沢山存在します。
そんな外資保険会社からの特殊な案件を調査するのが天音蓮のチームです。事故、病、詐欺・・・人が追い詰められる時、最も濃いドラマが生まれます。現代社会に潜む闇や不条理を浮き彫りにしながらも、最後には希望とカタルシスを感じられる人間ドラマです。保険という生活に身近でありながらも知られざる世界をユーモアとスリルたっぷりに描くエンタテイメント。ぜひご期待ください」