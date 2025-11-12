◆大相撲 九州場所３日目（１１日、福岡国際センター）

新弟子らによる前相撲が始まり、モンゴル出身のバトツェツェゲ・オチルサイハン（２３）＝伊勢ケ浜＝が「旭富士」のしこ名で初土俵を踏んだ。同じモンゴル出身の天昇山（２１）＝玉ノ井＝を寄り切って白星デビュー。第６３代横綱のしこ名を受け継いだ規格外の新弟子が、力士としての一歩を力強く踏み出した。幕内は横綱・大の里、関脇・安青錦ら４人が初日から３連勝とした。

怪物候補がベールを脱いだ。呼び出しが約３４年ぶりに「旭富士」のしこ名を読み上げると、観客席から大きな拍手が起こった。土俵周りを報道陣が囲み、前相撲とは思えない注目度の中で迎えた初土俵。１９７センチの長身を誇る天昇山を危なげなく寄り切り、強さの一端を示した。取組後は緊張はなかったと明かし、偉大なしこ名について「まだ慣れてない感じ」と初々しく語った。

待ち焦がれた初土俵だった。神奈川・旭丘高を経て２１年春に入門。高校時代に目立った実績はなかったが、１日６０番を取ることもある猛稽古で鍛えた。稽古場で伯桜鵬、義ノ富士、熱海富士ら部屋の関取衆をしのぐ強さを見せ、“史上最強の研修生”と評判はすぐに角界を巡った。

入門当時の師匠で現宮城野親方（元横綱・旭富士）から、しこ名の継承を伝えられたのは今春に正式に研修生となった後だった。同親方は１部屋１人の外国出身力士枠の関係でデビュー時期が見通せない状況が続いた中で入門から約４年半、厳しい稽古を続けた姿勢を評価。「辛抱して頑張ってきて、１〜２年前ぐらいから部屋で一番強かった。しこ名をつけることで責任感を持って今以上に頑張ってくれると思った」と明かした。

新弟子が元横綱のしこ名を背負うのは極めて異例で、過去は幕内上位に番付を上げてから継承したケースばかり。宮城野親方が「横綱・大関？ そこまではいってほしい」と語ったように期待の表れでもある。現師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）も「まだ新弟子。そこまで騒ぐ必要はない」とした上で、「長く辛抱してくれた。（学生時代に）タイトルを取れなくても相撲部屋で稽古を重ねていけば強くなると証明してくれたら」と願った。２３歳の大器が４年半の研さんの成果を土俵で表現していく。（林 直史）

【旭富士評】

義ノ富士（２４年春に伊勢ケ浜部屋に入門）「上半身の力がとんでもなく強い。（自身が日大から）入った時、最初は全然勝てなくて、大学と大相撲での４年間はこんなにも差があるんだと感じた」

大島親方（モンゴル出身、元関脇・旭天鵬）「（前相撲で審判）すごいのが出てきたね。うわさは聞いていたし、部屋の動画も見ていたけど、幕内上位の力士が頭つけても押し切れてなかった。楽しみしかない」

天昇山「（前相撲で対戦）強かった。番付を上げて、一緒に闘っていきたい」

二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）「（前相撲で審判）「よく稽古している体つき。まだまだ良くなるんじゃないですか」

錦富士（兄弟子）「すべてにおいてレベルが高い。気持ちは強いが（出世するには）お調子者くらいがちょうどいいと思う」

翠富士（兄弟子）「やっとデビューして良かった。付け人についているので気合入れるため食事会をした」

◆第６３代横綱・旭富士 青森・木造町（現つがる市）出身。元大関・旭国の大島親方に誘われ、１９８１年年初場所で初土俵。９０年秋場所で新横綱。右四つからの寄り切り、上手出し投げを得意とし、体の柔らかさから「津軽なまこ」の異名を取った。優勝４度。９２年初場所で現役を引退。

◆旭富士 英毅（あさひふじ ひでき）

▽生まれとサイズ ２００２年５月１７日、モンゴル・ウランバートル生まれ。２３歳。１８５センチ、１５０キロ

▽競技歴 幼少期はバスケットボールやボクシング。１５歳の１８年春にモンゴルから来日し、神奈川・旭丘高で相撲部に入部。２１年春に伊勢ケ浜部屋入門。２５年秋場所で新弟子検査を受検し、興行ビザの取得に１場所を要して九州場所で初土俵

▽名前の由来 本名はバトツェツェゲ・オチルサイハン。名前はモンゴル語でオチル（神）とサイハン（幸せ）の意味

▽親族が五輪選手 叔母のブルマー・オチルバトさん（４３）はレスリングのモンゴル代表で１２年ロンドン、１６年リオ、２１年東京五輪に出場

◆過去の主な横綱のしこ名と継承力士の番付

▽初代・小錦→新小結（初代＝優勝制度が創設前に引退、横綱在位１８９９年５月〜１９０２年１月）→２代目（１９１２年１月、新小結・山泉が継承。Ｖなし）

▽３代目・朝潮→前頭筆頭（３代目＝Ｖ５回、横綱在位１９５９年夏〜１９６１年九）→４代目（１９７９年春、前頭筆頭・長岡が継承し朝汐。同じく前頭筆頭だった１９８２年九で朝潮に改名。Ｖ１回）

▽初代・若乃花→新横綱→新関脇（初代＝Ｖ１０回、横綱在位１９５８年春〜１９６２年春）→２代目（１９７８年名、新横綱・若三杉が継承。横綱在位１９７８年名〜１９８３年初。Ｖ４回）→３代目（１９９３年夏に新関脇・若花田が継承し、若ノ花に。１９９４年九で若乃花に改名。横綱在位１９９８年名〜２０００年春、Ｖ５回）

▽初代・琴桜→大関（初代＝Ｖ５回、横綱在位１９７３年春〜１９７４年夏）→２代目（２０２４年夏、大関・琴ノ若が継承。Ｖ１回）