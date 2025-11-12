「ネオヒルズ族」「秒速で１億円稼ぐ男」として注目された実業家の与沢翼氏が、４３歳を迎えた近影を公開した。

誕生日の日本時間１１日にＸ（旧ツイッター）やインスタグラムで「４３歳になりました。いや〜、４２歳はマジで死ぬかと思った。今年はどうかよくなりますように！」と伝えた。

その上で「半年前と比べ、随分と肥えてしまったので、無事、彼女ができたら来年は全力ダイエットします」とシルバーヘアでふっくらとした笑顔ショットをアップ。「が、年内はとんでもない過密スケジュールゆえ、さらに太るも止む無し。人生の大底にいる俺を拾って、隣で復活を見届けてくれるような女性と出会えますように」と願った。

この投稿には「どんどん元気になってきて良かったです」「笑顔が自然に」「顔の表情全然違うやんけ！相当体調も良さそうで安心したよ」「笑顔が素敵になりましたね」と雰囲気の変化に驚く声が上がっている。

与沢氏は先月にＳＮＳで「彼女を募集します」と婚活を開始。多数の応募があったことを明かし、９日の投稿で「日本へ帰るフライトを取りました。１月２１日〜１２月２８日まで間断なく３６人の女性と夜ご飯の約束をしました。１２月２４日と２５日だけ空けてみたので、仲良くなれた子をクリスマスに誘ってみようかなと思ってます。または、クリスマスも普通に待ちの子で２名入れるかもです。１２５名が今回の対象なので、夜だけだと会いきれないから、昼も会っていく感じで、これから２部制にしていきますが、もう夜はパンパンで、お食事はおしまいです」などと説明していた。