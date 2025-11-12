ベッツが大役

米大リーグはドジャースが2年連続でワールドシリーズを制覇。オフシーズンとなったが、ムーキー・ベッツ内野手はまだまだ大忙しのようだ。“転身”がMLB公式によって伝えられると、米ファンも驚いていた。

MLB公式Xは「MGMリウォーズ主催の今年のMLBアワードでは、ロイ・ウッドJr.とムーキー・ベッツが司会を務める！」と発表。MLBの受賞選手などが注目を浴びるアワードで、ベッツが人気コメディアンと大役を務めることを伝えた。

ベッツといえば、遊撃手に本格転向した今季素晴らしい守備を連発。野球はもちろん、ポッドキャスト番組「オンベース・ウィズ・ムーキー・ベッツ」でホストを務めたり、ボーリングの腕前がプロ級など、多方面で才能を発揮している。

米ファンからは「素晴らしいアスリートだ」「最高のチョイスだ」「彼らは司会に値する」「現役選手が司会をするなんて、驚きだ」「ロイ・ウッドJr.とムーキー・ベッツが司会だって？ まさにホームランコンビだ！」「なんと!!!!!!!!」などと驚きの声が上がっていた。

メジャーの受賞候補では、大谷翔平投手がナ・リーグMVP、山本由伸投手もサイ・ヤング賞の候補に挙がっている。ベッツとの交流も生じるかもしれない。



