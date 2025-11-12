川崎麻世、“21歳差”妻と『新婚さんいらっしゃい！』出演決定 90歳母も登場→サプライズに涙【コメントあり】
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が、16日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）の1時間スペシャルに出演する。12日に発表された。
【番組カット】ラブラブ新婚さん…涙する妻の頭をなでる川崎麻世
麻世は妻の料理研究家・花音さん（41）と共に登場し、「人生どん底からの大逆転」をテーマに、波乱万丈の愛の軌跡と新婚生活の悲喜こもごもを語り尽くす。さらには、「川崎麻世」という名前の意外すぎる由来を明かす。
2人の出会いは13年前。花音さんは当初、麻世に対し、ワイドショーでのイメージから厳しい印象を持っていたという。しかし、あるボランティア活動と、食事会で見た麻世の意外な姿によって、その印象が変化。そして、麻世が直面した大きな試練の際に、花音さんが献身的なサポートをしたことが、2人の関係を大きく進展させる。そのサポートを通じて、麻世は花音さんを深く信頼するようになった。
交際後、2人の間には大きな壁が立ちはだかる。妻が母親に報告した際、母親は「やめなさい」と猛反対。この逆境や壁をどのように乗り越え、2人は固い絆で結ばれたのか。
放送では、麻世のお母さんも登場。大阪・枚方市で喫茶店を営んでいるそう。スタッフがお母さんのもとへ訪れると、さっそうと自転車で登場。御年90歳になった今でも自転車を乗りこなし、店に出勤・近所で買い物をしている。
48年前、中学2年生の時に上京した息子をずっと応援し続けているお母さん、デビュー当時を振り返り、母親だからこそ知っている麻世の素顔を語る。さらに、番組収録後には夫婦2人が実家に訪問しお母さんにサプライズ。花音さんからはお料理を贈る。そして「厳しい芸能界でたくさん心配をかけた、それでも自分を信じてくれた」と息子からの感謝の思いがつづられた手紙に涙…。
■川崎麻世コメント
――『新婚さんいらっしゃい！』に出場しようと思った理由
母たちが大好きな番組なので、ぜひ出場させていただきたいと思いました。2人の母がとても喜んでいるので、親孝行になりました。
――収録の感想
とても楽しい時間でしたし、改めて夫婦がお互いのことについて考えることができた貴重な時間となりました。
――16日放送の注目ポイント！
21歳差でしかも私は62歳！世の中のオジ様達に諦めないで勇気を出していただきたいと思っています。もちろんジェネレーションギャップはありますが、そんなことを乗り越えて、笑顔で今を大切に生きる私たちを見ていただきたいです。
