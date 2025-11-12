¡ÖË¾¤ß¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¸·¤·¤½¤¦¤À¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎMVPÁè¤¤¡¡¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÈÇò´ú¡É¡ÖºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×
¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂçÃ«¤È¤ÎMVPÁè¤¤¤ÏÄü¤á¥à¡¼¥É¤À(C)Getty Images
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤ÎÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ëMVP¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÁª½Ð¤¬³Î¼Â¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÈºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThat Ball¡Çs Outta Here¡ÊTBOH¡Ë¡Ù¤Ï10Æü¤Ë¡Ö¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ËMVP¤ÎË¾¤ß¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡Ö¤É¤¦¤ä¤é¸·¤·¤½¤¦¤À¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¡ÈÇò´ú¡É¤òÍÈ¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤Î3¿Í¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÏÈó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬¤¤¤«¤ËÇË²õÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¡£56ËÜÎÝÂÇ¡¢132ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVPÅêÉ¼¤Ç¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¾å²ó¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÂçÃ«¤Î146ÆÀÅÀ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.622¡¢OPS1.014¤Ê¤É¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢47¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç62Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¤ÎÅê¼êÀ®ÀÓ¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡ØTBOH¡Ù¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤â¤½¤Î¡Ø¿·¤¿¤Êµ¾À·¼Ô¡Ù¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤Î°ìÇ¯¤òÁ÷¤Ã¤¿¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ç¤â¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢Äü¤á¥à¡¼¥É¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÂÇ·â¤Ç¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÅÐÈÄ¤¹¤ì¤Ð¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅêµåÎÏ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»7ÅÙ¤Î¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤Ë¼¡¤°¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¼õ¾Þ¤Î²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤ÂçÃ«¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢µ»ö¤Ï¡Ö¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬ÃÑ¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È°Ö¤á¤Ë¶á¤¤É½¸½¤ÇÀâ¤¤¤¿¡£
