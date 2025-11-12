サッカー日本代表は１１日、国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田スタジアム）、ボリビア戦（１８日・国立競技場）に向け、千葉市内で調整した。２６人全員がそろい、久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝ら９人が、ピッチで約１時間体を動かした。室内で調整した初招集のＦＷ後藤啓介（２０）はアピールに意欲を見せ、１９１センチの長身を生かし、日本の新たな武器となれるよう使命感を燃やした。

遠目からでもすぐ見つけられる体の大きさと派手な金髪。合流初日ながら、その外見で早くも存在感を際立たせた。初のＡ代表に「まだ実感はないが、すごく楽しい。いろんな選手が話しかけてくれて良い一日でした」とあどけなさを見せた新人。もちろん、プレーでも目立つつもりで「ゴールをしっかり狙いたい」と意気込んだ。

今季からベルギー１部のシントトロイデンでプレーするロサンゼルス五輪世代の大器は、ここまで１２試合４得点。直近の試合では自らのゴールで初招集を祝福した。「目指してきたところなので、うれしかった」。世代別代表ではＵ−１５から各年代で選出されていた若手のホープで「やっとだなっていうのもある。どれだけできるか楽しみ」と胸を躍らせた。

今回のフィールドプレーヤーでは最長身。１９０センチ超えの日本人ＦＷは希少で「高いのはすごい長所。日本をもう一歩先に連れて行ける存在になりたい」と活躍のイメージを膨らませる。上田綺世（フェイエノールト）を筆頭に激しいＦＷ争いとなるが「１番手で試合に出られるように」と野心を燃やした。