モラハラ夫から逃れるため、妻が吐いた“偽りの理由”｜極論被害妄想夫#17【ママリ】
「働くことにした」と告げた、かすみさん。取り乱す すぐるに、「尊敬している」「夫にふさわしい妻になるため」と伝えました。さわいでいた すぐるは、意見を聞いて態度が変わり…。
©神谷もち
©神谷もち
かすみさんは、すぐるがさわぐことを予想していたのでしょうか…。応戦せず、冷静におだやかに説得します。
©神谷もち
©神谷もち
かすみさんは、すぐるに対して感謝と尊敬の言葉を口にします。
©神谷もち
©神谷もち
かすみさんの言葉に、気分を良くしたのでしょうか。あっさりと働くことを認めます。ですが、やはり、家事や育児を分担・協力するという発想には、至らないようです。
©神谷もち
©神谷もち
すぐるはかすみさんに持ち上げられ、満足そうです。
©神谷もち
かすみさんが、どんな気持ちで毎日を過ごしているのか、想像ができない すぐる…。自分のいいように、かすみさんの言葉を解釈していますね。
かすみさんの心の溝がどんどん深まっていっているのが、伝わってきます。
「家族のために頑張ってる」のは同じ
©神谷もち
©神谷もち
©神谷もち
本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。
かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。
「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。
そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。
「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。
記事作成: akino
（配信元: ママリ）