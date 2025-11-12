モラハラ夫から逃れるため、妻が吐いた“偽りの理由”｜極論被害妄想夫#17【ママリ】

「超エリート」の肩書を持つ夫と結婚した、かすみさん。専業主婦で2児の母です。一見、完璧な夫ですが、家庭内では、一方的な極論を振りかざす、モラハラ夫でした…。「家族の形」に悩む一人の女性が、子どもを守りながら、前に進もうとする姿が描かれています。神谷もち（@mochidosukoi）さんが描く、『極論被害妄想夫』第17話をごらんください。

「働くことにした」と告げた、かすみさん。取り乱す すぐるに、「尊敬している」「夫にふさわしい妻になるため」と伝えました。さわいでいた すぐるは、意見を聞いて態度が変わり…。

©神谷もち

©神谷もち

かすみさんは、すぐるがさわぐことを予想していたのでしょうか…。応戦せず、冷静におだやかに説得します。

©神谷もち

©神谷もち

かすみさんは、すぐるに対して感謝と尊敬の言葉を口にします。

©神谷もち

©神谷もち

かすみさんの言葉に、気分を良くしたのでしょうか。あっさりと働くことを認めます。ですが、やはり、家事や育児を分担・協力するという発想には、至らないようです。

©神谷もち

©神谷もち

すぐるはかすみさんに持ち上げられ、満足そうです。

©神谷もち

かすみさんが、どんな気持ちで毎日を過ごしているのか、想像ができない すぐる…。自分のいいように、かすみさんの言葉を解釈していますね。



かすみさんの心の溝がどんどん深まっていっているのが、伝わってきます。

「家族のために頑張ってる」のは同じ

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。



かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。



「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。



そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。



「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）