¤¤Ã¤«¤±¤ÏÂ©»Ò¤Î»à»º¡ÄÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤ÇÌò½ê¹»Ê¤é¤ËÃí¤¤¤À°¦¡Ö²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡£¸Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¹£²¡Ë¤Ï£·£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡ÖÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¡×¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¾ï¼±¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã¼Àµ¤ÊÍÆ»Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤ËÅ°¤·¤¿±éµ»¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¸»à¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÁÔÀä¤ÊÊÌ¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¡¢Ê¼Ìò¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÈ¿Àï¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÀï»þÃæ¤ÎËº¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè»þ¡¢¤Þ¤À¾¯Ç¯¤ÇËèÈÕÂ³¤¯¶õ½±¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤¿¡£¾Æ°Ð¡Ê¤·¤ç¤¦¤¤¡ËÃÆ¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢£µºÐ¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ò¤òÏ¢¤ì¤ÆÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î»þ¡¢¾Æ°ÐÃÆ¤¬¾¯½÷¤òÄ¾·â¡£Â¨»à¤À¤Ã¤¿¡£ÃçÂå¾¯Ç¯¤Î¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤ÎÏÓ¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤âÌ´¤Ë¸«¤ë¡£¤½¤ÎÏÓ¤òÃÖ¤¤¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÀ¸¤Î¸å²ù¡£¤¢¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡£¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀïÁè¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ò¤«¤Ê¿Í´Ö¤É¤â¤Ë¤¯¤µ¤Ó¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼Â¤ÏÂ©»Ò¤¬¤¤¤¿¡£·ëº§£·Ç¯ÌÜ¤Ë¼ø¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÊ¤Î¶³»Ò¤µ¤ó¤¬Î×·î¤Î»þ¡¢³¬ÃÊ¤ÇÅ¾ÅÝ¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò¡¢Ìò¼Ô¿ÍÀ¸£µ£°¼þÇ¯¤Î¼èºà»þ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»à»º¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ç¤¹¤éºÊ¤Ï¾Ð´é¤ò¸þ¤±¡¢¿´ÇÛ¤µ¤»¤Þ¤¤¤È¤·¤¿¡×¡£Ë´¤¤¬¤é¤ÏÃçÂå¤µ¤ó¤Ë»÷¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿¼¤¤¼º°Õ¤òËä¤á¡¢¼¡¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë·è°Õ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÌµÌ¾½Î¤ÎÀßÎ©¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÌò¼Ô¶µ°é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âËÍ¤¿¤Á¤¬¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×¡£É×¿Í¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç½ÎÀ¸¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢¸·¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï½ÐÀ¤Æ¬¤ÎÌò½ê¹»Ê¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹ºÝ¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Î»Ò¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£