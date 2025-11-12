¥¹¥Î¥Ü½÷»Ò¡¦´äÞ¼Îï³Ú¡¡¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡ÉÈá´ê¤Î¶â¤Ø¡¡£±£µºÐ¤Ç£×ÇÕÀ©ÇÆ¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷¤¬£²£³ºÐ¤Ë¡¡¿´¿È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·ºÆ¤ÓÂçÉñÂæ¤Ø
¡¡£²£°£²£¶Ç¯£²·î£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¡¢»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥ß¥é¥Î¤Ø¶î¤±¤ë¡×¡££²²óÌÜ¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡õ¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î´äÞ¼Îï³Ú¡Ê£²£³¡Ë¡á¥Ð¡¼¥È¥ó¡á¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£²áµî£²ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿£²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»¡¢£²£²Ç¯ËÌµþÎ¾¸ÞÎØ¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Î£´°Ì¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É³¦¤Î°ïºà¤¬¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ÇÈá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎºÇ½ª£³ËÜÌÜ¡£´äÞ¼¤ÏÅö»þ¤Î½÷»Ò¤ÇÀ®¸ù¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âçµ»¡¢½Ä£³²óÅ¾¤òÆþ¤ì¤¿¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯¥¢¥ó¥À¡¼¥Õ¥ê¥Ã¥×£±£²£¶£°¡×¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£É½¾´Âæ¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¤Û¤«¤Îµ»¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤Ï²¼¤²¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤ÏÃåÃÏ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¼ê¤ò¤Ä¤¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î£´°Ì¡£¤¿¤À¡¢Ä©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÂÇ¤Á¡¢±éµ»¸å¤Ï³Æ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿£´°Ì¤Ç²ù¤·¤¤¡£¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤«¤é£³Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯£²·î¡¢£²£´ºÐ¤Ç£³ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡£¸ÞÎØ¤ÎÇ¯¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¤Æ£²£°Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¡£¤½¤³¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢²áµî£²Âç²ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ç¸«¿ø¤¨¤ë¸ÞÎØ½÷²¦¤ÎºÂ¡£µ¤»ý¤Á¤Ï¥á¥é¥á¥é¤ÈÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ä¼ê¸©°ì´Ø»Ô½Ð¿È¡££±£¹£¹£°Ç¯Âå¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ö¡¼¥à¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢£´ºÐ¤«¤éÈÄ¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤¿¡£Éã¤Ë¾®¤µ¤¤ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó³ê¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÅ¾¤Ó¡¢Àã¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÄ¤Î¾è¤êÊý¤ò½¬ÆÀ¡£¾®³Ø£²Ç¯¤ÇÆþ²ñ¤·¤¿¾ã³²Êª¤ò³ê¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤È¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼ïÌÜ¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÅ·ºÍ¾¯½÷¡É¤Ï¤¹¤°¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡££±£³ºÐ¤Ç¥×¥í»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢£±£µºÐ¤Ç£×ÇÕ½éÍ¥¾¡¡£Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤éËè½µËö¤Ë¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë¹Ô¤¯À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÂåÉ½¤Ç¤Î³¤³°±óÀ¬¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢¹â¹»À¸¤«¤é¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ïºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ëºë¶Ì¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¼ç¤ËÎý½¬¡£ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤«¤éµ»¤ò¤·¤Æ¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢²Æ¤Ç¤âÅß¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶õÃæ´¶³Ð¤òËá¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀìÍÑ»ÜÀß¤À¡££¸·î¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ç½É¤ÇÀã¾å¤â³ê¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Ï½çÄ´¡£¡Ö´°À®ÅÙ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£¿·¤¿¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢²££´²óÅ¾¤¹¤ëÂçµ»¤Ë¤â¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¡£Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ï¡Ö£±£¶ºÐ¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊÝ¤ÁÊý¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Åö»þ¤Ï¶ÛÄ¥¡á¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿º£¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸ÞÎØ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤â¤¤¤¨¤ë£³·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥¹¥¤¥¹¡¦¥µ¥ó¥â¥ê¥Ã¥Ä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££²ÅÙ¤ÎÌ´ÉñÂæ¤ò·Ð¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ³«Ëë¤Þ¤Ç£³¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Â¾¤ÎÂåÉ½Àª¤Ç¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¶â¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡Ê£²£±¡Ë¡¢Æ±£³°Ì¤Î¿¼ÅÄçýè½¡Ê£±£¸¡Ë¤é¤âÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÈÖ¤ÏÆüËÜÀª¤ÎÉ½¾´ÂæÆÈÀê¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£º£·î¤«¤é£×ÇÕ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤Ï½Ð¾ì¤ò¹Ê¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢Âè£²Àï¡Ê£±£²·î¡¢Ãæ¹ñ¡Ë¤ÈÂè£µÀï¡ÊÍèÇ¯£±·î¡¢¥¹¥¤¥¹¡Ë¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè£²Àï¤Ï²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÈÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¡¢À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÉñÂæ¤À¡£¡Ö¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤é¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¡£¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤òÊ§¿¡¤·¡¢¸ÞÎØ¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¡þ´äÞ¼Îï³Ú¡Ê¤¤¤ï¤Ö¤Á¡¦¤ì¤¤¤é¡Ë£²£°£°£±Ç¯£±£²·î£±£´Æü¡¢´ä¼ê¸©°ì´Ø»Ô½Ð¿È¡£Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç£´ºÐ¤«¤é¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø£±Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¡££±£³ºÐ¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡££±£µºÐ¤Î¤È¤¤Ë£×ÇÕ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡££²£µÇ¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¶ä¥á¥À¥ë¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ëÆ¼¥á¥À¥ë¡£¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£±£¸Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¡¢£²£²Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤È¤â¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç£´°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡£¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÅìÌî·½¸ã¤ÎÇòÌë¹Ô¤Ê¤É¤Î¿äÍý¾®Àâ¤È¼«¸Ê·¼È¯·Ï¡£»£±Æ¡¢¥Ñ¥º¥ë¤â¹¥¤¡££±£´£¹¥»¥ó¥Á¡£
¡¡¢¡¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¡¹â¤µ£³£°¡Á£´£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢¼ÐÅÙ£²£°ÅÙ°Ê¾å¤Î¼ÐÌÌ¤ò³ê¤Ã¤ÆÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢Âçµ»°ì¤Ä¤ÎÆñ°×ÅÙ¤È´°À®ÅÙ¤òÁè¤¦¡££±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç½éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÀª¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï¡¢£²£²Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Î½÷»Ò¤ÇÂ¼À¥¿´äñ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿Æ¼¥á¥À¥ë¡£ÃË»Ò¤ÏËÌµþÂç²ñ¤Î¹ñÉðÂç¹¸¤Î£´°Ì¡£
¡¡¢¡¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡¼ÐÌÌ¤ò³ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥ë¡Ê¶âÂ°À½¤Î¼ê¤¹¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë¤Ê¤É¤Î¾ã³²Êª¤ä¡¢¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Çµ»¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤ê½Ð¤·¡¢£±£°£°ÅÀËþÅÀ¤ÇÁí¹ç³êÁöÇ½ÎÏ¤ò¶¥¤¦¡££±£´Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÀª¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï¡¢ÃË»Ò¤Ï¥½¥ÁÂç²ñ¤Î³ÑÌîÍ§´ð¤ÈËÌµþÂç²ñ¤ÎÉÍÅÄ³¤¿Í¤Î£¸°Ì¡£½÷»Ò¤ÏËÌµþÂç²ñ¤Î´äÞ¼Îï³Ú¤Î£µ°Ì¡£
¡¡¢¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê£Ó£Ó¡Ë¡¿¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡Ê£Â£Á¡Ë¤Î£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¡¡£²£´¡Á£²£µÇ¯¡¢£²£µ¡Á£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î£×ÇÕ¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆÀ¤¿¹ñºÝ¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Ó¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤Ë¡¢£²£¶Ç¯£±·î£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿Áª¼ê¤«¤éÈÖ¹æ½ç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡£Ó£Ó¥Ù¥¹¥È£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢£Â£Á¥Ù¥¹¥È£²¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç·×¤Î¾å°Ì¼Ô¢£Ó£Ó¤È£Â£Á¤ò´Þ¤á¤¿¥Ù¥¹¥È£³¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç·×¤Î¾å°Ì¼Ô££Ó£Ó¤È£Â£Á¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥Ù¥¹¥È£³£Æ£É£Ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å°Ì¼Ô¡£¡¤òËþ¤¿¤¹ÃË½÷¾å°Ì£²¿Í¤Î¤ß¡¢£×ÇÕÂè£³Àï¤¬½ªÎ»¤¹¤ë£±£²·î£±£³Æü¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£