ºå¿À¥É¥é£³²¬¾ë¡¡¸×¤ÎÅíÂÀÏº¤Ë¤Ê¤ë¡¡·ÀÌó¶â£¶£°£°£°Ëü±ß¡¢Ç¯Êð£¹£¶£°Ëü±ß¤Ç²¾·ÀÌó¡¡²¬»³½Ð¿È¤Î¸µµ¤°õ¡ª°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼êÌÜ»Ø¤¹
¡¡ºå¿À¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿²¬¾ë²÷À¸³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÃÞÇÈÂç¡á¤¬£±£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â£¶£°£°£°Ëü±ß¡¢Ç¯Êð£¹£¶£°Ëü±ß¤Ç²¾·ÀÌó¤·¤¿¡£ÅíÂÀÏºÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë²¬»³¸©½Ð¿È¤ÇÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¸µµ¤°õ¡£¡È¸×¤ÎÅíÂÀÏº¡É¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¿Í¤Ê¤Ä¤Ã¤³¤¤¾Ð´é¤«¤é¡¢ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£²¬¾ë¤ÏÃÞÇÈÂçÌîµåÉô¤ÎÃç´Ö¤«¤éÂç¿Íµ¤¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÍ×°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ü¥±¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀèÇÚ¡¢¸åÇÚÌä¤ï¤ºµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤À¡£¤¿¤À¡¢¡Öº¬¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¡×¤ÈËÜ¿Í¤âÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ÖºÇÄã¸Â¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ï¤°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆþÃÄ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤Ç¤â¡ÈÃÄ»ÒºîÀï¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¬»³¤Ëµ¢¾Ê¤·¡¢Âç³Ø¤ËÌá¤ëºÝ¤Ë¤ÏÌÃ²Û¡Ö¤¤Ó¤À¤ó¤´¡×¤ò¤ªÅÚ»º¤È¤·¤ÆÎÀ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¹¥É¾¡£ÅíÂÀÏº¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤À¤ó¤´¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Æ´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ò¥Ã¥ÈÂÇ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤¦¡¢ÎÝ¾å¤Ç¤Î¥Ý¡¼¥º¤âÂ¿ºÌ¤À¡£ÃÞÇÈ¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿£Ô¥Ý¡¼¥º¤Ïºå¿À¤Ç¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î£Ô¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤»È¤¨¤½¤¦¤À¡£Ê¿ÄÍÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤â¡Ö¥Ï¥¥Ï¥¤·¤Æ¤ë¤·¤Í¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÀÕÇ¤¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢£µ£°¥á¡¼¥È¥ë£µÉÃÂæ¤Î½ÓÂ¤¬°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤À¡£¡ÖËÜÅö¤ËßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤Ê³°Ìî¼êÁè¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢£±·³ÄêÃå¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥×¥ì¡¼¡¢¹ÔÆ°¤È»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡þ²¬¾ë²÷À¸¡Ê¤ª¤«¤·¤í¡¦¤«¤¤¤»¤¤¡Ë
¡¡¢¡À¸Ç¯·îÆü¡¡£²£°£°£³Ç¯£¶·î£²£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î£²£²ºÐ
¡¡¢¡¥µ¥¤¥º¡¡£±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£³¥¥í
¡¡¢¡ÅêÂÇ¡¡±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á
¡¡¢¡µåÎò¡¡µÈÈ÷¾®£±Ç¯¤«¤é²¬»³ÄíÀ¥¥·¥ã¡¼¥¯¥¹¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢µÈÈ÷Ãæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£²¬»³°ìµÜ¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£ÃÞÇÈÂç¤Ç¤Ï£²Ç¯½Õ¤Ë¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì
¡¡¢¡£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¡¡£µÉÃ£¸£²
¡¡¢¡±óÅê¡¡£±£±£µ¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¢¡¼ñÌ£¡¡¥®¥¿¡¼¡£¤è¤¯ÃÆ¤¯¤Î¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¤Î¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸¡¼¡×¤Ê¤É
¡¡¢¡ÆÃµ»¡¡¤±¤ó¶Ì
¡¡¢¡ºÂ±¦¤ÎÌÃ¡¡¡ÖìÐ¡Ê¤µ¤¤¡Ë¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¡Ê°ìÅÙ·èÃÇ¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë