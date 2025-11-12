「練習試合、中日０−０阪神」（１１日、春野総合運動公園野球場）

阪神の百崎蒼生内野手（２０）が１１日、高知市の春野球場で行われた中日との練習試合で約３カ月ぶりに実戦復帰を果たした。１打席目から左翼線への二塁打。８月の顔面への死球から復帰し、ブランクを感じさせない打撃でアピールした。藤川監督は「アグレッシブなバッター」と称賛していた。藤川監督との一問一答は以下の通り。

−ベンチと違うところから練習試合を見て課題も見つかったか。

「今日から１軍打撃コーチが合流したりしてますから。今日から新しい首脳陣ですから。まだまだこちら側から課題を与えてませんから。指示ができてないので。いいんです、今は」

−百崎は持ち味が出た。

「百崎はアグレッシブなバッターなんで。コンスエグラも。両選手とも実戦から離れてるというのはあるので。スイングは仕掛ける。だけど、打席に立ってないから前に飛んでしまう。ファウルにならない。まあどっちでもいいんだけど。百崎もまあ良い形でできてると思いますけど」

−嶋村は左投手からいいバッティング。

「ディフェンスを見てますね。守りのレベルは引き上がってきてます、藤田も２人とも」

−打者転向の西純は経験を重ねていく形か。

「どうなんでしょうね（笑）。今日は緊張しただろうしね。だけど、数を与えてもらえるような練習態度ではあると思いますよ。打席はね、立ちたいバッターはたくさんいる。そこで先に立てるまでの競争がありますから」