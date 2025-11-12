「練習試合、中日０−０阪神」（１１日、春野総合運動公園野球場）

阪神の百崎蒼生内野手（２０）が１１日、高知市の春野球場で行われた中日との練習試合で約３カ月ぶりに実戦復帰を果たした。１打席目から左翼線への二塁打。８月の顔面への死球から復帰し、ブランクを感じさせない打撃でアピールした。

真芯で捉えた鋭い打球が三塁手の頭を越えて、左翼線で跳ねた。百崎は快足を飛ばし、二塁へ到達。ベース上で爽やかな笑顔を見せた。「久しぶりの試合。出させていただいたことがまず良かった」。ようやくこぎ着けた実戦復帰。悪夢からの復活を遂げた２０歳に高知の虎党が沸いた。

両軍無得点の二回１死一塁。第１打席の初球だった。右腕・伊藤の内角直球を運んだ。「反応で打てた」と果敢にスイング。１死二、三塁と好機を拡大した。「ボールを見られたので全然違う。また今度試合があるので、もう一本打てれば」と貪欲に話した。

８月１日のウエスタン・オリックス戦（ＳＧＬ）で顔面に死球を受け、下顎骨骨折。手術を受けて懸命なリハビリに励み、１０月には本格的に練習を再開していた。

約３カ月ぶりの実戦は、藤川監督、小谷野打撃コーチらも見つめていた。「１軍のコーチの人たちも来ていて、緊張感が大きかった」と結果が出て安堵（あんど）。「ケガなくこのままキャンプを完走できれば」。来季の１軍初昇格に向け研さんに励む。