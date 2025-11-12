◇東都大学野球1、2部入れ替え戦2回戦 立正大5―3駒大（2025年11月11日 神宮）

2回戦が行われ、2部1位の立正大が5―3で1部6位の駒大に逆転勝利し、2連勝で21年春以来10季ぶりの1部復帰を決めた。巨人から育成ドラフト2位指名を受けた林燦（きら）投手（4年）が2―3の8回2死一、三塁から2番手で登板して打者一人を抑え、9回の逆転劇を呼び込み勝利投手に。金剛弘樹監督（46）は、就任4年目で悲願の昇格となった。

もう1点もやれなかった。2―3の8回。2死一、三塁のピンチでマウンドに上がった林は強く決意した。「うちの打線だったら逆転できると思っていた。なんとかこのバッターを抑えてベンチに帰ることを考えていた」。直球で中飛に仕留めると、直後の9回に打線が3得点して逆転し、連勝で1部昇格を決めた。

涙を流したのは金剛監督だった。投手として中日でプレーし、17年秋に母校に戻りコーチに就任。監督就任4年目で21年春以来10季ぶりの1部へ導き「涙が出ちゃった。日々の積み重ねで土台づくりをしてきて、ここまでたどり着いた。ホッとしてうれしい」と喜んだ。

9日にはもう一つの母校・帝京が秋季東京都大会で16年ぶりに優勝し、来春選抜出場を当確とした。控え投手だった95年夏に甲子園優勝を経験した指揮官は「流れはまだ続いてます。“帝京魂”です」と2日前に母校が歓喜したのと同じ神宮での勝利に笑った。

学生最後の登板で林は4球で勝利投手に。「厳しくなると思うけど、楽しんでやってもらいたい」と昇格をプレゼントした後輩にエールを送った。 （小林 伊織）