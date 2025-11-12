ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤óÅé¤à¡ÈÈ´¤¿È¤Î¿¿·õ¡É¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿Ì¾Í¥¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡ÖÉñÂæ¤ÏÂ¹ø¤Ç¤¹¡×²¿»ö¤Ë¤â¿¿·õ
¡¡±Ç²è¡Ö¿Í´Ö¤ÎÛê·ï¡×¤ä¹õÂôÌÀ´ÆÆÄ¤Î¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ê¤É¤Ë¼ç±é¤·¡¢¼çºË¤¹¤ë¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Ç¸å¿Ê¤ò°é¤Æ¤¿ÇÐÍ¥¤ÇÊ¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¡Ê¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤¿¤Ä¤ä¡¢ËÜÌ¾¸µµ×¡á¤â¤È¤Ò¤µ¡Ë¤µ¤ó¤¬ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£±Æü¡¢¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££¹£²ºÐ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ì¼¤Ç²Î¼ê¡¦ÃçÂåÆà½ï¤¬¤ß¤È¤Ã¤¿¡££µ¡Á£¶·î¤ËÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐ¤Ç¤ÎÉü¶½¸ø±éÉñÂæ¤ÇÈ¿Àï·à¡Ö´Î¤Ã¶Ì¤ª¤ÃÊì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ê¤É¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï£¸£°ºÐ¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤®¤ç¤í¤ê¤È¤·¤¿Âç¤¤ÊÌÜ¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤ß¤Ê¤®¤ê¡¢ÉñÂæ¤ÇÃÃ¤¨¤¿À¼¤Ë¤ÏÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤È£²¡Á£³Ç¯´èÄ¥¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤ÈÅö»þ¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£¹£°ºÐ¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢±é½Ð¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ë¤Ï´¶Æ°¤¹¤é³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÀ¼¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë±¢¤Ê¤¬¤é¡Ö£¹£°ºÐ¤È¸À¤ï¤º£±£°£°ºÐ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¡¢»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡ÖÈ´¤¿È¤Î¿¿·õ¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±Ç²è¡ÖÀÚÊ¢¡×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¿·õ¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï²¿»ö¤Ë¤â¡Ö¿¿·õ¡×¤Ç¤·¤¿¡£±éµ»¤ò½ä¤Ã¤Æèß²°¶ÓÇ·²ð¤µ¤ó¡¢»°Á¥ÉÒÏº¤µ¤ó¡¢»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó¤é¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¿¿·õ¾¡Éé¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¥ª¥ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÃµ¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¤·¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤µ¤¨¡Öº£Æü¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¿¤«¡×¤È»î¤¹¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉñÂæ¤ÏÂ¹ø¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤âÉñÂæÍÑ¤Î½Ð¤·Êý¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤«¤ÏÃçÂå¤µ¤ó¤Ï½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££¹£°ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤âÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò´Î¤ËÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¡¦±Ç²è¤È°ã¤¦¡¢´ÑµÒ¤È¤Î¡Ö¿¿·õ¾¡Éé¡×¤¬ÉñÂæ¡£¤À¤«¤é¡¢ÌµÌ¾½Î¤ÇÌò¼Ô¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉñÂæ¤À¤±¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¨¤ë¤Î¤Ï°ì°®¤ê¤À¤±¤È¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÉñÂæ¤Ç¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÉñÂæ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¡¦±Ç²è¤Ë¤â¡ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤Ç¼çÌò¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Î¼´¤Ï¾ï¤ËÉñÂæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤ÏÊÌ¤ËÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÇ½ÅÐÇ½³ÚÆ²¤Ç¸ø±éÃæ¡¢Åìµþ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦ÌµÎé¤Ê¼èºà¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤â¡¢¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¹ç¾¸¡£¡Ê¸µ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡¦ÌÚÂ¼¹À¼£¡Ë