¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ûºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤Ï´õÂå¤ÎÌ¾ÇÏ¡© ¡Ö»þ¡¹Ë½Áö¤¹¤ë¤±¤É¡Ä¡×ÀèÇÚ¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬¾Ú¸À
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡áºå¿À¡Ë¤¬àÆü¤Î´ÝÀï»Îá¤È¤·¤ÆÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Ö¾Íè¤Î»ø¤Î¼ç¼´¸õÊä¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤ò¼õ¤±¤ë¼ãÉð¼Ô¤Ï£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬»î¹ç¡¦¹ÅçÀï¡ÊµÜºê¡Ë¤Ç¡¢¹ë²÷¤Ê£²¥é¥ó¤òµÏ¿¡£Íè½Õ¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤Ç¤â¶¯ÎÏÂÇÀþ¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¤½¤ó¤Ê¸×¤Î¼çË¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ø¤ÎÆ±Î½¤Ë¤·¤Æºå¿À¤ÎÀèÇÚ¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î´õÂå¤ÎÌ¾ÇÏ¤ËÎã¤¨¤ÆÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¥»³¦¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬»ø¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Àª¤¤¤ò»ß¤á¤ºÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÓÇÛ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢£¶Æü¤«¤éµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯²½¹ç½É¤Ç¡¢¿¹²¼¤ÏËÜ¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ·ø¤Î¼éÈ÷¤Ë¤âÄ©Àï¡£¤³¤ÎÆü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï¡Ö£³ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·Æñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹¤È¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¹Åç¡¦¹â¤ÎÅê¤¸¤¿Æâ³Ñµå¤òÎÏ¶¯¤¯Âª¤¨¤Æº¸ÍãÀÊ¤Ø£²¥é¥ó¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤à¤Ê¤É¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¡£¿¹²¼¼«¿È¤â¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Á¤ÇÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³ÑÅÙÅª¤Ë¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤ó¤ÊÃÆÆ»¤Î¹â¤¤ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¾õÂÖ¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£³·î¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤Ç¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î¾·½¸¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£³²ó¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ç¤â£²£´ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÁ´»î¹ç£´ÈÖ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÀ¤³¦¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¡Ö¿ÈÆâ¡×¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯¡¢ºå¿À¡õ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Ê¤¬¤éÀï¤¦Æ±Î½¡¦ºäËÜ¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡ÈóËÞ¤ÊÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤Ï´û¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿¹²¼¤ÎÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¤¹¤´¤ß¤ò¤¿¤ÀÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤ÏÌµÌ£´¥Áç¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËºäËÜ¤ÏÌîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¥ÁöÇÏ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤â¤·¤â¿¹²¼¤ò¶¥ÁöÇÏ¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ºäËÜ¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤âÇò¤¤»õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦ÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥Á¤Î¿¹²¼¤Ï¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤Ç¤¹¤è¡£»þ¡¹Ë½Áö¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ©¸æ¤Ç¤¤¿¤é¥°¥ó¥°¥ó¿¤Ó¤ë¡×
¡¡¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£²£°£±£±Ç¯¤Ë²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯£³´§¤òÃ£À®¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÊõÄÍµÇ°¡õÍÇÏµÇ°¤ÎÎ¾¥°¥é¥ó¥×¥ê¤âÀ©¤·¤¿Îò»ËÅªÌ¾ÇÏ¡£¡ÖÎòÂåºÇ¶¯ÇÏ¡×¤Ë¿ä¤¹À¼¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆÍÁ³°ïÁö¤·¤¿¤ê¥ì¡¼¥¹¸å¤Ëµ³¼ê¤ò¿¶¤êÍî¤È¤¹¤Ê¤Éµ¤À¤Î¹Ó¤µ¤âÍÌ¾¤Ç¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é°úÂà¤·¤¿º£¤Ê¤ª¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ë°¦¤µ¤ì¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºäËÜ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡½¡½¡£¿¹²¼¤Ï¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÇúÈ¯ÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«à¤¸¤ã¤¸¤ãÇÏá¤Ê°¦ÕÈ¤â¸«¤»¤ëÃË¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤¯¤·¤¯¤â¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤ÏÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤ÎÈá´ê¤Ç¤â¤¢¤ëÊ©¡¦³®ÀûÌç¾Þ¤Ë£²ÅÙÄ©Àï¤·¤ÆÂç·òÆ®¡£¿¹²¼¤âà»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ëá¤È¤·¤Æ¹ñºÝ»î¹ç¤ÇºÆ¤ÓÈôÌö¤ò¿ë¤²¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤¬À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦À©ÇÆ¤ò¤¼¤ÒÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£