¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡×¸åÈÖÁÈ£Í£Ã¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤À¤«¤éÀ®Î©¤·¤¿À¤Áê»Â¤ê
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê£·£µ¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°£±£±»þ£´£µÊ¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ÇÅÀ¤Ï¸åÈÖÁÈ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡££Ô£Â£Ó¤Ï¸åÈÖÁÈ¤Î£Í£Ã¤ò¤É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ëà¤ª¤Þ¤«¤»á¤¹¤Ù¤¤«¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï£²ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÍèÇ¯£³·î¤ÇÊüÁ÷½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï£±£¹£¸£µÇ¯£±£°·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¡¢Àè·î¤Ç£´£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¡Ø¤ª¤Þ¤«¤»¡Ù¤Ç»þ»ö¥Í¥¿¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬À¤Áê¤ò±Ô¤¯»Â¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¦¥±¤Æ¡¢à·ÝÇ½³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢£Ó£Î£Ó¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¶áÇ¯¤Ï¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È£³¤Ä¤Î¸µ¹æ¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤â·ãÊÑ¤·¡¢ÏÂÅÄ¤â¶ìÏ«¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£Ô£Â£Ó¤Ï¸åÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤ËÃå¼ê¡£ÍèÇ¯£´·îÊüÁ÷³«»Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÈÖÁÈÆâÍÆ¡¢£Í£Ã¤Ê¤É¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¤¬¡¢Æ±¶É¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ÉÆâ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸åÈÖÁÈ¤Ï¡Ø¤ª¤Þ¤«¤»¡Ù¤è¤ê¥Ë¥å¡¼¥¹¿§¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»þ»ö¥Í¥¿¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤Âç¸æ½ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½À®Î©¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¶áÇ¯¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¶²¤ì¤Æ£Í£Ã¤ò·É±ó¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë»ýÏÀ¤ò¸ì¤ì¤ë¿Íºà¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¼ó¤ò¤¹¤¯¤á¤ë¡£
¡¡£Ô£Â£Ó¤ÎÄ«¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤¬À¤ÂÓ£¶¡óÁ°¸å¡¢¸Ä¿Í£±£±¡óÁ°¸å¤Ç·øÄ´¡£¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¸áÁ°£¹»þ£¶£´Ê¬¡Ë¤ÏÀ¤ÂÓ£µ¡óÁ°¸å¡¢¸Ä¿Í£±£°¡ó¼å¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¤½¤³¤«¤éÀ¤ÂÓ¡¢¸Ä¿Í¤È¤â¤Ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤ª¤Þ¤«¤»¡Ù¤Î¸åÈÖÁÈ¤ò¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¥µ¥ó¥â¥Ë¡Ù¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¿©½ýµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê£Ô£Â£Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸åÈÖÁÈ¤Îà¤ª¤Þ¤«¤»ÌäÂêá¤Ï¤É¤¦ÃåÃÏ¤¹¤ë¤«¡£
