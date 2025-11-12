¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Ûµ×ÊÝ·ú±Ñà±£¤ì¶¯¹ëá¥¬¡¼¥Ê¤òÌÔ·Ù²ü¡¡¥¦¥¤¥ó¥°£²¿Í¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëµé¡Ö²¿¤ÎÂ½¿§¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤¬à³Ê²¼á¥¬¡¼¥Ê¤Ø¤Î·Ù²üÅÙ¤ò¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£±Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê£±£´Æü¡¢ËÅÄ¡Ë¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê£±£¸Æü¡¢¹ñÎ©¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¡£Îý½¬¸å¤Ëµ×ÊÝ¤Ï¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°£·£³°Ì¡ÊÆüËÜ¤Ï£±£¹°Ì¡Ë¤Î¥¬¡¼¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¸ß³Ñ°Ê¾å¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤âÅöÁ³Æñ¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬¡¼¥Ê¤è¤ê¶¯¤¤¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢²¿¤ÎÂ½¿§¤â¤Ê¤¤¥¦¥¤¥ó¥°¤â£²Ëç¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î£Æ£×¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤ä£Æ£×¥í¥É¥ê¥´¡Ê¤È¤â¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢£Æ£×¥¢¥ó¥È¥ï¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¡Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë¤È£Æ£×¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¡Ê¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡Ë¤À¡£¡Ö¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¸«¤¿¤é¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¸½¾õ¤Ï¥¬¡¼¥Ê¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ê²¼¤È¤ÎÂÐÀï¤ØÌýÃÇ¤Ê¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¤Î¤Ï¡¢Íè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤À¤í¤¦¡££±¼¡¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¥é¥ó¥¯Åª¤Ë²¼¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ëà±£¤ì¶¯¹ëá¤«¤é¤â¾¡Íø¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¡£ÀµÌÌ¤«¤é¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¤È¤³¤í¤ÏÆ¨¤²¤º¤Ë¡¢ËÍ¤é¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¤ÇÆâÍÆ¤Ç¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«¿È¤¬£²£°£²£²Ç¯£¶·î¤Ë£ÁÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿Áê¼ê¡£¡Ö½é¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥²¥ó¤ÎÎÉ¤¤Áê¼ê¤«¤éºÆ¤ÓÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ£×ÇÕ¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£