¡Úºå¿À¡Û¶áËÜ¸÷»Ê £µÇ¯Áí³Û25²¯±ß¤Ç»ö¼Â¾å¤ÎàÀ¸³¶¸×·ÀÌóá¡ÖÇ¯Îð¤â½Å¤Í¤ÆÂÎ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤º£µ¨¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Ìó£±£°»þ´Ö¤ËµÚ¤ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½ª¤¨¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿É½¾ð¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤à¤È¡Ö¹Ã»Ò±à¤Î´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂå¤ï¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾µåÃÄ¤ÎÉ¾²Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¹ç°Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£·ÀÌó¤Ï£µÇ¯Áí³Û£²£µ²¯±ß¤Îµ¬ÌÏ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËËèÇ¯¡¢Âç¤¤Ê¥±¥¬¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¤«¤é£±£°Æü¤¢¤Þ¤ê¡½¡½¡£¡Ö¡Ê£Æ£ÁÀë¸ÀÁ°¤Î¡Ëº£¤ÏµåÃÄ¤È¤·¤«¸ò¾Ä¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£µåÃÄ¤ÎÏÃ¤ÈËÍ¤Î»×¤¤¤È¡¢ËÍ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Þ¤¿¤³¤Î¥ª¥Õ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÍ¤Î»×¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£ËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê£±Æü¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤¦ÎÏÀâ¤·¤¿¸×¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢½Ï¹Í¤·¤¿Ëö¤Ë·ëÏÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ°ÊÍè¡¢£·Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤Ï£±£´£°»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£¹ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£´ÂÇÅÀ¡¢£³£²ÅðÎÝ¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³£¶ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾å¤Ë¡¢À¸¤¨È´¤ºÇÂ®¤ÎÄÌ»»£±£°£°£°°ÂÂÇ¤âµÏ¿¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤â²áµî¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì£´ÅÙ¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºå¿À¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ëÂ¸ºß¤¬Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸ò¾ÄÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤ÊÁª¼ê¤Î£±¿Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ï¡ËÀ¿°Õ¤È¤·¤ÆÅöÁ³¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Ë¤Ï£³£¶ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤Î¶áËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆàÀ¸³¶¸×·ÀÌóá¤È¼õ¤±¼è¤ì¤ë·ÀÌó¹ç°Õ¡£²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì¸×¤Î£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÂÎ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡£ËÍ¤é¤·¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¤½¤Î·è°Õ¤â¿·¤¿¤ËÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë