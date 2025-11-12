侍ジャパンの一員として宮崎強化合宿（サンマリン）に参加中の北山亘基投手（日本ハム）が１１日に、高橋宏斗投手（中日）、松本裕樹投手（ソフトバンク）らとともにブルペン入り。来春のＷＢＣでも導入されるピッチクロックについて「投げ急ぎ過ぎて（規定の）１５秒を使いきれていなかったところもあった。投げ急いで自分本来のボールが投げられないことが一番ダメなので」と語った。

前夜の１０日には、侍メンバーとして招集されたチームの投手たちと食事をともにしたという。当初は平良、隅田（ともに西武）、大勢（巨人）ら１９９９年生まれの選手たちと「同級生会をしようという話だったのですが、タイミングがもうないので、投手会をすることにしました」と全１２人の投手たちが参加する大規模な食事会に発展。「焼肉を食べました。いろいろ話ができたので楽しかったですね」と有意義な時間を過ごすことができたという。

今季は２２試合に先発登板し９勝５敗、防御率１・６３の好成績をマーク。新庄ハムの快進撃を支えた２６歳は、代表チーム内でも日に日に存在感を高めている。